網友狂喊爬下水道聽周杰倫！　大巨蛋小編親指「內部出口」：沒賣啦

記者張筱涵／綜合報導

周杰倫大巨蛋演唱會23日午間開賣，即使有二次機會搶清票，但還是有許多人未能成功，網友們因此開創「從下水道爬進去大巨蛋聽周杰倫演唱會」的活動，還有人用AI製圖做下水道爬滿人的樣子，大巨蛋Instagram小編特別發文拍出內部下水道口的樣子澄清「沒有賣」，十分逗趣。

▲網友發揮創意直呼要從下水道去聽周杰倫演唱會。（圖／翻攝自FACEBOOK）



周杰倫12月將在大巨蛋進行4天演唱會，23日午間開賣後，引發89萬人搶購，導致15萬張門票瞬間被搶購一空，創下史上最難買的紀錄。網友們因此發揮創意，在各大社群平台表示要從下水道爬進去看，FACEBOOK活動區更有各式各樣發揮創意的標題，像是「穿著黑色毛衣吃著七里香搭著四季列車一路向北到大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」、「下水道、通風管都滿了，我們約大巨蛋旁搭熱氣球聽周杰倫演唱會」等。

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有趣的是，大巨蛋Instagram小編曬出辦公室內部照，箭頭指向疑似地上有個出口的位置並說：「小編收到好多私訊問下水道的門票，但真的沒有賣！」這則限時動態又被轉發後，可見網友持續發揮創意說「謝謝，知道入口了」、「謝謝小編告知這裡可以爬」、「抓到入口，感恩」、「可能要連署一下在下水道裝冷氣」。不過其實這不是真正下水道的出入口，只是純粹開玩笑的意象。

可惜的是，沒有搶到門票的粉絲確定已經沒有機會再搶該場在台灣的演唱會門票，杰威爾23日就表示，演唱會確定不會再加場。

▲大巨蛋小編發文。（圖／翻攝自Instagram／taipei_dome）