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伍佰回應葉珂是假消息！　大咖音樂人不忍了：伍佰和猥瑣最不沾邊

記者陳芊秀／綜合報導

大陸網紅葉珂被挖出直播片段，脫口稱歌手伍佰的歌「很猥瑣」，造到各界批評，當時傳出伍佰透過陸媒回應「自己唱了半輩子的歌，第一次被人說成猥瑣」，不過事件延燒數天，有音樂人發文澄清「回應是假消息」。

▲▼伍佰睽違9年到北美開唱。（圖／寬魚國際/月光音樂提供）

▲伍佰的歌遭大陸網紅葉珂批評猥瑣。（圖／寬魚國際／月光音樂提供）

音樂博主「耳帝」擁有1400萬網友追蹤，發文評論在陸網相當具影響力。「耳帝」21日發文，評論葉珂指伍佰的猥瑣事件，並協助闢謠「伍佰回應葉珂是我前兩天看到的熱搜詞條，但剛剛經業內人士向伍佰經紀人求證得知，伍佰本人回應葉珂為假消息。」

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▲▼耳帝闢謠。（圖／翻攝自微博）

▲耳帝闢謠。（圖／翻攝自微博）

此外，耳帝表示，「伍佰的作品可謂是和猥瑣一詞最不沾邊的吧，他的歌是多麽深情浩蕩、大氣灑落啊」耳帝進一步分析，認為葉珂可能是從個人形象出發，覺得自己在KTV演唱伍佰充滿雄性氣質的歌曲時，與自身優雅、端莊的形象不符，因而感到不適，而非直接批評伍佰的作品本身。

這起事件在網絡上延燒將近一星期，耳帝質疑炎上這麼久的意義何在，他認為葉珂並非文化名人或評論家，其言論並不值得如此關注。這樣的討論與伍佰音樂的真正價值不符，最後更自嘲「我為這麽無聊的事也終於難忍發了一條微博，可見我也是挺無聊的。」

▲▼耳帝闢謠。（圖／翻攝自微博）

▲耳帝認為事件不值得炒一週。（圖／翻攝自微博）

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伍佰, 葉珂

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