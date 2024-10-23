陳昊森帥穿白襯衫「被拱脫掉！」　同門多年竟首見師姐郁可唯

記者蔡琛儀／台北報導

郁可唯、陳昊森日前受邀前往馬來西亞參加當地電台MY FM所舉辦的周年慶典，在活動前一天晚上特別相聚一起吃飯，為23日生日的郁可唯提前慶生，這也是這對師姐弟第一次見面，陳昊森不只貼心手寫祝福卡片，甚至還特別送上爆米「花」，兩人相談甚歡，也祝福對方一切順利。

▲陳昊森、郁可唯首次相見歡。（圖／MY FM提供）

陳昊森表示，以前就很喜歡郁可唯的歌，見面後覺得對方非常親切，很會照顧身邊的人，也很樂意分享她的生活，「希望她開開心心，然後繼續唱更多好聽的歌給我們聽！也希望她的毛孩子們幸福美滿。」

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在MY FM周年慶典演出當天，郁可唯帶來〈去有風的地方〉、〈路過人間〉、〈鬧哄哄〉，她表示不只被觀眾的熱情所驚艷，也被電台DJ們的歡樂感染，「能感受到這些年輕DJ們正在做自己熱愛的事情，所以能做出成績。我也被他們歡樂的氛圍感染到了，是一次很開心的演出。」而這是她暌違五年再訪馬來西亞，她期待未來能有更多在馬來西亞演出的機會，也希望能夠去馬來西亞開演唱會。

▲▼陳昊森、郁可唯在大馬演出。（圖／MY FM提供）

正如火如荼拍戲中的陳昊森，暫時離開演員身分回歸歌手，演唱了代表作〈刻在我心底的名字〉以及〈貼〉，第一次到馬來西亞又是參加盛大音樂盛典演出的他緊張到大爆汗，因此在唱完第一首歌後就將西裝外套脫掉，只穿著白襯衫，台下觀眾更直喊：「再脫！」令他害羞不已。當天壓軸演出者是張棟樑，陳昊森忍不住在後台跟著哼唱，直呼是非常開心的一次經驗，「覺得大家非常熱情，希望之後能再去，謝謝他們熱情的尖叫聲，期待再見！」