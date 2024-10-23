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八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女星許蓁蓁原是女團ZERO+成員，後來在《天道》飾演驕縱千金，過去演出《我的婆婆怎麽那麼可愛》、《一家團圓》等夯劇，日前曬出婚紗照報喜「我們結婚了！」 並在出席公益活動時，開心宣佈懷孕4個月的消息，並大方放閃大5歲的未婚夫，今（23）日寶寶的性別也公開了。

▲許蓁蓁性別趴。（圖／方時娛樂提供）

▲許蓁蓁舉辦寶寶性別趴。（圖／方時娛樂提供）

許蓁蓁先前出席公益活動時透露，兩家人已經看好日子會在22日登記結婚，並舉辦性別趴揭露肚子寶寶的性別。在許蓁蓁舉辦的性別趴中，邀來許多親朋好友參與，大家身穿黑白色系服裝出席，她則是穿著蕾絲透膚長洋裝現身，內側剪裁大露深V，好身材呼之欲出。

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▲許蓁蓁性別趴。（圖／方時娛樂提供）

▲許蓁蓁性別趴。（圖／方時娛樂提供）

▲許蓁蓁性別趴。（圖／方時娛樂提供）

▲許蓁蓁舉辦寶寶性別趴。（圖／方時娛樂提供）

儘管許蓁蓁目前懷孕已4個多月，但穿著合身的洋裝，仍看不出明顯的孕肚，不說的話根本看不出是一位孕婦，此前他曾透露懷孕至今只胖了一公斤而已。在性別趴的揭露環節，許蓁蓁與老公史丹利一同刺破氣球，揭曉懷中寶寶為女孩子，她開心地跟閨蜜一起擁抱慶祝，現場洋溢幸福、甜蜜氛圍。

▲許蓁蓁性別趴。（圖／方時娛樂提供）

▲許蓁蓁性別趴。（圖／方時娛樂提供）

▲許蓁蓁舉辦寶寶性別趴。（圖／方時娛樂提供）

過去，許蓁蓁曾是女團ZERO+的成員之一，這一次懷孕性別趴的嘉賓中可以看到之前的隊員以薰，還有阿喜、無尊情侶檔、導演鄧安寧、前輩邰智源都是座上賓。

▲許蓁蓁性別趴。（圖／方時娛樂提供）

▲許蓁蓁性別趴。（圖／方時娛樂提供）

▲許蓁蓁舉辦寶寶性別趴。（圖／方時娛樂提供）

此前，許蓁蓁接受訪問時透露，跟未婚夫史丹利原本就是認識6、7年的好友，剛好當時在拍攝《天道》，對方剛好就住在三立電視台旁邊，下班後常常會邀約吃飯，自然而然就在一起，她笑說「近水樓臺先得月」，兩人還有著共同興趣潛水，男方不僅是潛水教練，主業還是個室內設計師。目前她懷孕4個多月，罩杯從D漲到F，體重卻只多了一公斤，170公分的她才53公斤。

▲許蓁蓁性別趴。（圖／方時娛樂提供）

▲許蓁蓁性別趴。（圖／方時娛樂提供）

▲許蓁蓁舉辦寶寶性別趴。（圖／方時娛樂提供）

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