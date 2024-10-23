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直播女王進軍大銀幕「演性工作者」　排練被摸屁股…心情不悅了！

記者黃庠棻／台北報導

「跨界女王」高宇蓁首度監製、主演的電影《鳳姐》日前在高雄電影節放映贏得高人氣，衝上觀眾票選排行榜冠軍，感動好評接二連三，令更多影迷引頸期盼。

▲高宇蓁《鳳姐》背部全裸上陣，為維持好身材長達三個月每天只吃一餐。（圖／后花園影像製作提供）

▲高宇蓁主演電影《鳳姐》即將上映。（圖／后花園影像製作提供）

《鳳姐》殘酷寫實描繪台灣茶室女子生活，除了高宇蓁突破自我飾演性工作者，茶室裡另有蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵等不同姿色女星加持，呈現另類職場生存術。蔡嘉茵頂著大波浪捲髮加半屏山，化身江湖味茶室老闆娘；瑪菲司表演課先練習「被拍屁股」的不悅情緒；許乃涵則有頻頻露出小蠻腰的性感裝扮。

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▲《鳳姐》高宇蓁、蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵。（圖／后花園影像製作提供）

▲《鳳姐》由高宇蓁、蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵等人主演。（圖／后花園影像製作提供）

電影《鳳姐》中有大量台灣茶室裡的寫照，眾女星詮釋了不同樣貌的小姐們，彷彿一種職場生存教戰術。高宇蓁展現溫柔婉約好口碑，而且會說流利日語大加分，能夠親切收買日本客人。許乃涵總是穿著薄紗或小可愛露出小蠻腰，下半身全都搭配短裙或熱褲，展現白皙嫩膚特色。瑪菲司扮演傻大姐一個，但為了生活卻懂得察言觀色，偶爾以打小報告跟老闆娘建立互惠關係，各有生存秘訣。

▲《鳳姐》高宇蓁、蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵。（圖／后花園影像製作提供）

▲《鳳姐》由高宇蓁、蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵等人主演。（圖／后花園影像製作提供）

蔡嘉茵因為飾演茶室老闆娘，每次出場既有氣勢，更擅長「見人說人話、見鬼說鬼話」的八面玲瓏接客之道。蔡嘉茵透露拍攝前特地去田調，表示「有去萬華走一走，回顧小時候家附近傳聞中的阿姨們。」較讓她印象深刻的是，觀察到阿姨們大多時間都處於職業倦怠的狀態，但客人一來，又會瞬間轉變成工作模式。這也有助於她在片中一面兇狠管教小姐，另一面歡喜迎接客人的不同嘴臉演繹。

▲《鳳姐》高宇蓁、蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵。（圖／后花園影像製作提供）

▲《鳳姐》由高宇蓁、蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵等人主演。（圖／后花園影像製作提供）

「人氣直播主」瑪菲司為了詮釋茶室小姐，事前準備不少，她說「因為我不抽煙，所以有學抽菸。但對我來說比較難的是，勾引客人的肢體語言和表情。上表演課時，表演老師會拍你屁股，但不是每個人被拍屁股會有好的感受，我當時被拍屁股感覺不是很好，但就是刻意要去習慣，讓自己以角色狀態去適應。」

▲《鳳姐》高宇蓁、蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵。（圖／后花園影像製作提供）

▲《鳳姐》由高宇蓁、蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵等人主演。（圖／后花園影像製作提供）

瑪菲司透露拍攝過程得到蔡嘉茵不少協助，她表示「我和嘉茵老師有很多對手戲，比如講台語，她會教我怎麼樣比較自然，讓我很簡單地去接住這些反應，學到很多！」

▲《鳳姐》高宇蓁、蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵。（圖／后花園影像製作提供）

▲《鳳姐》由高宇蓁、蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵等人主演。（圖／后花園影像製作提供）

《鳳姐》由新銳導演邱新達執導，集結高宇蓁、黃冠智、段鈞豪、蔡嘉茵、郭耀仁、瑪菲司、麥語彤、許乃涵等演員。藉由高宇蓁的角色所經歷的悲苦遭遇，殘酷寫實描繪了台灣茶室女子生活，也揭露早期雛妓及人口販賣的真實故事。電影風光入圍第43屆夏威夷國際影展「亞洲電影奈派克獎」，預計12月在台上映。

▲《鳳姐》高宇蓁、蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵。（圖／后花園影像製作提供）

▲《鳳姐》由高宇蓁、蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵等人主演。（圖／后花園影像製作提供）

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