楊乃文爆愛上牛肉麵名店老闆！50歲單身8年主動追愛　約去婚禮當男伴

圖文／鏡週刊

形象酷又另類，有著「搖滾女王」封號的楊乃文感情世界向來低調，最有名是跟黃立行與林暐哲的兩段，但也是夠久以前了，而且兩男外形與內在都差異頗大，可見她其實能接受的範圍頗廣。

▲10月9日18：04，楊乃文近來出入都只有一個人，傳說有觀察的異性，但都落空。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年剛好50歲又單身的楊乃文近來受訪時，很容易被關心感情，她透露「目前觀察4、5位，都是身邊會遇到的人，但是也沒有很明顯地告訴對方。」

▲22：16，有時楊乃文會出現在自己投資的酒吧，傳聞中她心儀的邱隆杰也是酒吧股東。

本刊則是聽說楊乃文與投資合開酒吧「Tiger Lily」的男星邱隆杰之間有曖昧，原本以為兩人已經走在一起了，不過私下根本各過各的；因為原有傳聞他們關係匪淺，不過事實上經過本刊進一步調查，發現八字根本都還沒有一撇，而且楊乃文似乎還對邱隆杰比較積極，若有似無地主動出擊，只是最後都碰了軟釘子。

▲楊乃文平常會搭公車，再爬一段樓梯去上網球課。

根據身邊親友指出，楊乃文雖對邱隆杰有意思，但是兩人實際關係進展如何，旁人目前都還看不出來，畢竟兩人除了身為酒吧「Tiger Lily」股東，在店裡偶有互動也是很正常。

▲上完課後，獨來獨往的楊乃文搭車回到市區。

比如10月9日，楊乃文與女性友人們搭著車四處遊盪台北，疑似穿插工作行程的她最後回到Tiger Lily，僅看到楊乃文獨自抽菸與滑手機，旁邊沒見邱隆杰的存在，最後一人回到家中。

▲楊乃文背著網球袋疾走，她的生活樸實無華，而且多半都是獨活日常。

楊乃文在檯面上已經單身8年，年過半百的她近來坦承雖沒約會，但有在觀察的對象；本刊則是聽說演過八點檔及偶像劇、同時也是名店「牛肉麵．雞湯」的老闆的邱隆杰正是楊乃文鎖定的其中一個對象。

只是這段關係雖然女的積極，男方卻是左閃右躲，據說楊乃文出席蕭敬騰婚禮之前，曾力邀邱隆杰擔任她的男伴，暗示已經有夠明顯，不過本刊當天直擊，楊乃文最後仍然是沒約成。

10月13日，蕭敬騰與Summer（林有慧）婚禮當天，據說楊乃文原本想要邱隆杰當男伴，只是最後她被直擊搭乘黑色賓士轎車前往，但是身邊僅有女性友人，不見邱隆杰的身影；5點多到場的楊乃文，約11點走人，車子到了楊家門口，她下車時還踉蹌了一下，貌似有喝的她還好有司機幫忙攙扶，女性友人也陪著一起回家，之後才離開。

於是形單影隻的楊乃文加上邱隆杰沒有作伴，獨自一人度過茫然的夜晚顯得尤其落寞。根據共同的友人向本刊報知，近期兩個公開活動，除了蕭敬騰的婚禮之外，還包括了金曲獎，可見一有大場面的楊乃文，都會想到希望邱隆杰可以陪伴同行。

婚禮邀人當男伴，以女性為出發，其實表明心意已經夠明顯；如果不是夠有意思的異性，兩人又已經都是熟年，由此可知一同出席絕對不是僅有單純「陪伴」而已，出雙入對成為「CP」的意味更是其中奧義所在，而且勢必成為當場人們八卦的焦點，絕對不會輕易放過。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。



更多鏡週刊報導

【楊乃文追愛落空2】邀他金曲獎同行直球對決超明顯 楊乃文獨活日常曝光

【楊乃文追愛落空3】昔傳「此生最愛林暐哲」！交往黃立行2週分手 楊乃文感情觀速戰速決