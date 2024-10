泰勒絲演唱會遭川普粉絲鬧場！　派飛機拉布條挑釁「愛貓女士」

記者劉宛欣/綜合報導

美國樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)於9月正式表態支持民主黨副總統賀錦麗(Kamala Harris)參選總統後,引發各界關注,10月19日她於佛羅里達州的演唱會開場前,因此遭遇了一場挑釁事件,這次選舉的另一名候選人、前總統川普(Donald Trump)的支持者,用飛機懸掛挑釁標語,飛越演唱會場館上空,吸引了許多媒體與粉絲的目光。

▲泰勒絲先前曾公開表態支持賀錦麗。(圖/達志影像/美聯社)

從現場粉絲拍攝的照片可以看到,標語寫著:「川普2024,準備好了嗎,愛貓女士?讓美國再次偉大!(Trump 2024 – Ready For It, Cat Lady? MAGA!)」。其中,「Ready For It」是泰勒絲的熱門歌曲之一,而「愛貓女士」(Cat Lady)則是針對泰勒絲9月宣布支持賀錦麗時,在貼文中的署名「沒孩子的養貓女」進行嘲諷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲川普支持者公開挑釁泰勒絲。(圖/翻攝自X)

泰勒絲這次演唱會在佛羅里達州邁阿密加登斯市的硬石體育場(Hard Rock Stadium)舉行。儘管場外出現挑釁標語,場內氣氛依然熱烈,泰勒絲以精湛的表演回應觀眾,這一事件也可以看出,泰勒絲的政治立場已成為輿論焦點之一,不僅吸引了粉絲的支持,也引來了部分不同陣營支持者的關注。