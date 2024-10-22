泰勒絲演唱會遭川普粉絲鬧場！　派飛機拉布條挑釁「愛貓女士」

記者劉宛欣／綜合報導

美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）於9月正式表態支持民主黨副總統賀錦麗（Kamala Harris）參選總統後，引發各界關注，10月19日她於佛羅里達州的演唱會開場前，因此遭遇了一場挑釁事件，這次選舉的另一名候選人、前總統川普（Donald Trump）的支持者，用飛機懸掛挑釁標語，飛越演唱會場館上空，吸引了許多媒體與粉絲的目光。

▲泰勒絲先前曾公開表態支持賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

從現場粉絲拍攝的照片可以看到，標語寫著：「川普2024，準備好了嗎，愛貓女士？讓美國再次偉大！（Trump 2024 – Ready For It, Cat Lady? MAGA!）」。其中，「Ready For It」是泰勒絲的熱門歌曲之一，而「愛貓女士」（Cat Lady）則是針對泰勒絲9月宣布支持賀錦麗時，在貼文中的署名「沒孩子的養貓女」進行嘲諷。

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▲川普支持者公開挑釁泰勒絲。（圖／翻攝自X）

泰勒絲這次演唱會在佛羅里達州邁阿密加登斯市的硬石體育場（Hard Rock Stadium）舉行。儘管場外出現挑釁標語，場內氣氛依然熱烈，泰勒絲以精湛的表演回應觀眾，這一事件也可以看出，泰勒絲的政治立場已成為輿論焦點之一，不僅吸引了粉絲的支持，也引來了部分不同陣營支持者的關注。