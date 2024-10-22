Makiyo前夫醫美「無執照跟診」看光女客胸部！遭疑竟認：不是第一次

▲Makiyo曾挺著9個月身孕，為小金任職的醫美診所站台。（圖／鏡週刊）



圖文／鏡週刊

藝人Makiyo去年5月和醫美診所股東小金離婚，育有一子的他們，短命婚姻只維持14個月，在婚姻中搞消失的小金，近來遭顧客陳女控訴，竟藉由號稱是股東的身分，在沒有醫學執照的情況下，在診所陪同隆乳諮詢，把不知情顧客的雙乳看光光，讓陳女感到相當不舒服，認為就是隱形的性騷擾。

據悉，小金在台北東區的一間醫美診所上班，他對外宣稱是股東，實際工作是替診所招攬業務，有一名顧客陳女向本刊投訴，今年8月間去隆乳諮詢時，在沒有女性諮詢師及女性護理師的情況，小金全程跟診，將陳女袒胸露體的模樣看光光。

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▲小金以訊息向陳女解釋，但不被接受。（圖／鏡週刊／讀者提供）

陳女表示，「當下我就覺得不安，越想越不舒服。」陳女質疑，如果照小金所稱是股東，那有何醫學或專業背景可以跟診？「在沒有女性護理師陪同下，難道不懂得避嫌？」在事後跟診所反應，還得知小金在醫師不在場的情況，也會代替諮詢，「代表小金這樣看顧客身體是常態，這到底是什麼奇怪的事情？」並認為有隱形性騷擾的嫌疑。

▲外型亮麗的陳女投訴隆乳諮詢被小金看光光。（圖／鏡週刊／讀者提供）

小金獲悉陳女投訴後，則是傳訊息向她表示歉意，並解釋是因當時護理師已經下班，他才跟診，小金稱：「我本來就會諮詢隆乳，你也不是第一個我諮詢的客人，如果沒有醫師都是我諮詢，以後我還是約在護理師上班時間好了。」後續診所董娘也去電澄清，稱小金只是掛名的股東，並提出送一堂皮秒雷射課程作為補償，但陳女認為感受不到小金的歉意，陳女表示：「沒有公開道歉，對於院方和小金的處理我無法接受。」

而本刊傳訊息向診所查證，尚未獲得回應。

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