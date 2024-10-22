蔡阿嘎《獵人》卡包遲到好多天！　今才知「被寄去蘿拉AB地址」

記者劉宛欣／綜合報導

麥當勞與經典人氣動漫《獵人》聯名，寄送公關品給不少網紅、KOL，然而，因為有部分人並沒有看過《獵人》，因此引來粉絲反彈，其中燒得最大的便是網美許悅，用戲謔口氣嘲弄粉絲引發輿論抨擊。這幾日陸續有網紅發揮各種創意開箱，百萬YTR蔡阿嘎22日也終於在臉書曬照片，拿到了46號的全套卡包，而之所以現在才拿到，是因為公關公司將東西寄到了前員工蘿拉的「AB地址」。

▲蔡阿嘎也是資深動漫粉絲。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎今年與合作多年的資深員工蘿拉鬧翻，原因是對方利用AB合約詐取了上千萬的錢，後續甚至還發現她巧立名目，向各大廠商凹公關品，一份給蔡阿嘎、二伯，另一份則留給她自己。近來麥當勞與《獵人》的聯名卡包在社群掀起熱潮，蔡阿嘎卻遲遲沒有收到，直到今天才拿到，並無奈表示「還想說上次《七龍珠》有收到，為什麼這次《獵人》沒我的份？結果是寄到舊公關窗口的AB地址了？今天才收到...」，看得出相當無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡阿嘎拿到了《獵人》全套卡包。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

從蔡阿嘎曬出的照片可以看到他拿到的是46號全套卡包，網友看完貼文紛紛回覆「蘿拉真是陰魂不散」、「只有一份公關品？要確耶」、「前員工家裡，現在應該有很多整套的卡包吧？」、「好加在，沒有被A掉」，對於蔡阿嘎至今仍在自嘲AB合約事件給予相當多的支持與回應。