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周杰倫大巨蛋15萬張票明開賣！　搶票練習網站湧70萬人被塞爆

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）將在12月在台北大巨蛋開唱，是他睽違7年的個人演唱會，也是在大巨蛋首個舉辦個人演唱會的歌手，明（23日）中午12點門票開賣，不少粉絲都相當緊張，眾所週知，買演唱會除了比網速，還要比輸入驗證碼、信用卡資訊等的手速，因此網上已經出現各種教學攻略。

▲▼周杰倫演唱會本週三開賣。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫演唱會明天中午開賣。（圖／杰威爾提供）

有熱心網友特別寫了這次周董演唱會開賣的售票系統「拓元」的模擬練習網站，供所有明天準備要展開搶票大戰的粉絲，能夠提前模擬搶票流程、輸入驗證碼等等的速度，截至今晚9點55分為止，該網站已有超過70萬人次瀏覽，而周杰倫4場演唱會門票共近15萬張，已能想像明天正式開賣時的「廝殺」狀況。

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不過有趣的是，疑似太多人湧入練習，目前甚至連要打開該練習網站仍然有些卡卡，因此讓網友哀嚎：「連練習網站都打不開，看來明天真的只能看粥餅輪了。」

▲▼周杰倫演唱會本週三開賣。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫台北演唱會門票討論度超高。（圖／杰威爾提供）

此外，也有網友拿剛買的iPhone 16 pro，想要換4張周杰倫的演唱會門票最貴價位，竟還被吐槽，一支手機不夠換，令人相當傻眼，但也可見周董演唱會的熱門程度。而周董所屬杰威爾也不斷呼籲歌迷朋友透過官方指定的正規管道購票，勿買來路不明的票券，以免受騙。

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