「水果奶奶」現身高雄　小男孩突說「我很甜」　眾人反應曝

記者葉文正／台北報導

小公視兒童節目主持人水果奶奶今天（22日）以萬聖節特別版「女巫水果奶奶」的形象現身高雄，與高雄市長陳其邁及「口袋小子」皮擦共同出席「高雄萬聖節Ｘ小公視」行前記者會。市長陳其邁見到水果奶奶，熱情打招呼，水果奶奶則開心回應：「哎呀，既然叫我奶奶，那奶奶就給市長一顆糖果！」在和樂融融的氣氛中，他們向小朋友發放糖果，並祝大家萬聖節快樂。



▲小朋友看到水果奶奶相當興奮。（圖／高雄市政府）

水果奶奶至今已有26年，為不同世代的小朋友帶來快樂。此次，她首次以「女巫水果奶奶」的形象亮相，背著小惡魔翅膀，頭戴冰淇淋巫婆帽，吸引了眾多小朋友圍繞。特別是一位扮成草莓的小男孩，對著水果奶奶自我介紹：「我很甜！」引得全場笑聲不斷。



▲水果奶奶送糖。（圖／高雄市政府）

在活動中，水果奶奶感謝陳其邁市長的支持，並提到將於26號和27號的舞台表演，全員出動，還有封街塗鴉等精彩活動。她強調，小朋友是最重要的，並呼籲大家一起參與。



▲水果奶奶與陳其邁市長。（圖／高雄市政府）

受訪時，水果奶奶分享，近來小朋友特別喜愛扮演《冰雪奇緣》中的艾莎（ELSA），她認為萬聖節不必搞怪，小朋友也喜歡美麗的角色。對於自己的造型，她笑稱：「我現在的樣子就很滿意。」她指出，萬聖節是孩子變身的機會，對大人來說也是與孩子共度美好時光的好機會，鼓勵家長與孩子一起動手製作服裝，這樣更具意義。



水果奶奶期待的「封街大塗鴉」活動，將是本次萬聖節活動的亮點。她表示，這是動員市府力量才能實現的難得機會，同時也強調超大南瓜燈是活動的重要特色。最後，她提醒舞台表演團隊，雖然秋季已至，但南部的陽光依然強烈，注意防暑。



「高雄萬聖節Ｘ小公視」活動將於10月25日至11月3日在高雄凹子底森林公園舉行，主題為「大南瓜你搞怪一起嗨」。活動包括萬聖節遊行，水果奶奶、妖果小學的庫倫、嘎嘎，以及小公視的口袋小子將共同參加，還有來自高雄南方劇團、四維花式溜冰隊和艾瑞絲藝文工作室的小舞者們共50名演出者參與華麗演出。表演由洪予彤老師改編，舞蹈動作由旅居紐約的王怡雯導演與資深編舞張詠興共同編排，服裝則由實踐大學服裝設計系學生設計，形成一支華麗的表演團隊。



活動中還設有「給糖站」，將進行糖果大放送，並邀請大家共襄盛舉，特別是在10月27日的封街大塗鴉活動中一起歡樂。