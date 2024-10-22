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YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「眾量級」成員家寧平時會透過社群記錄生活，同時也不吝嗇與粉絲互動，最近她在IG秀出一系列參加台北時裝週的照片，不過臉部的妝容卻意外掀起網友討論，雖然有不少人稱讚好看、變瘦很多，不過也有一派網友紛紛留言吐槽，表示自己一度認不出來，甚至還有人認為她神似女星蕭亞軒。

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

透過家寧分享的照片可見到，她身穿一件貼身的白色無袖洋裝，衣服採透膚設計，讓整體造型性感又不失時尚感。她的眼妝較為強烈，不只凸顯她的五官，同時也散發出一股冷艷氣質。家寧的髮型是黑色直髮，自然披散於肩頭，她靠在金屬框的背景牆上，眼神帶有自信，除了展現氣場與時尚感之外，同時也讓人感受到她的時尚與魅力。

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▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧在IG分享跳舞影片。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

照片曝光後，讓部分網友感到驚訝和不解，有網友留言，「以為是早期的蕭亞軒」、「怎麼看不出來」、「難道只有我覺得這個妝很怪，跟她很不搭嗎？當初看的『家寧』已經不見了，已經不太知道自己到底在看誰。」然而，另一部分的粉絲對她的新造型讚不絕口，紛紛驚呼「不要太好看」、「美到無話可說」，更有網友提到，家寧似乎變瘦許多，甚至有人形容她的外貌有點像歌手鄧紫棋。

▲▼網友留言。▲▼網友留言。▲▼網友留言。

▲網友留言。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

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家寧, 網紅, YouTuber, 眾量級

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