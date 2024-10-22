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「福岡第一泡泡姬」藤子未央宣布退出AV界！　公司證實：身體撐不住

記者劉宛欣／綜合報導

現年24歲的日本AV女優藤子未央（藤子みお）於2022年出道，被稱作是「福岡第一泡泡姬」，受到不少老司機喜愛，怎料她卻在21日突然發文宣布引退，表示「不只是因為受傷，經歷了許多事情後，覺得自己已經完成了所有該做的事，所以決定不再繼續拍片，感謝大家一直以來的支持，謝謝！」讓廣大粉絲相當錯愕。

▲藤子未央宣布引退。（圖／翻攝自藤子未央Instagram）

▲藤子未央宣布引退。（圖／翻攝自藤子未央Instagram）

台灣AV達人一劍浣春秋發文指出，藤子未央在9月時就曾發文坦言自己出了意外，正在住院中，並沒有多談細節，不過看起來不像是小事，所有拍攝計畫被迫取消，當時提到復原後會復工，如今卻在短短一個多月時間後就宣布引退，不免讓人擔憂她身體狀況究竟有多嚴重。

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▲藤子未央宣布引退。（圖／翻攝自藤子未央Instagram）

▲藤子未央9月中就曾透露住院消息。（圖／翻攝自藤子未央X）

一劍浣春秋表示自己就此與藤子未央的經紀公司聊了一下，公司方面坦言「身體狀況不安定是導致藤子未央沒辦法再做下去的主要原因」，此外，她也認為自己出道將近兩年半，生涯很難再有突破了，於是順勢引退，目前身體也還沒康復，短期間內會以出院為目標，經紀人認為未來的事情很難說，不確定藤子未央是否有機會回歸。

一劍浣春秋根據多年經驗表示：「但以藤子未央自風俗出身的背景，就算沒有回來拍A片也滿可能會重『操』舊業，但不管怎樣現在她就是退休了，就祝她早日恢復健康吧。」

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