阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

記者王靖淳／綜合報導

歌手阿沁的老婆花花（李汶靜）日前曾坦言自己罹患厭食症，最瘦的時候只有28公斤，最近她在社群發文曬出一系列黑白近照，分享自己與厭食症抗爭的心路歷程，「瘦到28公斤幾乎整天只能躺在床上，覺得自己好沒用。」

▲花花透露在罹患厭食症時瘦到28公斤。（圖／翻攝自Facebook／Flora＊花花）

花花透露，當時她的體重一度降至28公斤，幾乎整天只能躺在床上。她坦言，當時不只覺得自己好沒用，甚至陷入無法脫離的負面情緒中。然而，她決定不再抱怨，而是拿起相機，透過自我拍攝的方式記錄下那段艱難的日子。花花用一台跟朋友購入的二手相機，透過定時自拍，在房間裡真實呈現出自己與厭食症搏鬥的痛苦與掙扎。

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▲花花拍攝黑白照呈現厭食症的痛苦與掙扎。（圖／翻攝自Facebook／Flora＊花花）

花花提到，「我不再去抱怨『為什麼總是我？』，我想事情的發生都是有意義存在的，都只是人生的一個體驗。」展現她從痛苦中站起來的勇氣，也傳達出積極面對人生挑戰的訊息。最後，花花鼓勵大家，不要害怕外界的眼光與審美標準，「不是只有瘦才是美」，並呼籲社會接受多元的美，無論高矮胖瘦，每種美都是獨一無二的。