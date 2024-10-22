恐成鄭爽第二！張雨綺陷代孕疑雲　製作單位怕爆「剪光她節目畫面」

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星張雨綺是前「星女郎」，近年靠著《乘風破浪的姐姐》再登事業新巔峰，不過育有一隊龍鳳胎的她，近日陷入代孕風波，被前夫袁巴元的前妻葛曉倩爆料，指控張雨綺曾找人代孕，強調手中握有證據，已向相關部門舉報，對此，張雨綺一直保持沉默，未作出任何回應。此事件雖然尚未證實，卻已開始對她的工作產生影響。

▲張雨綺被指控代孕。（圖／翻攝自張雨綺微博）

近日播出的綜藝節目《是好朋友的周末》中，張雨綺的特寫鏡頭幾乎全部遭到刪除，僅剩一些遠景鏡頭能看到她的身影。該節目由楊迪、趙小棠、孟佳、秦霄賢、張雨綺共同主持，但在最新一集的畫面中，張雨綺的出現被大幅度削減。尤其是在玩遊戲環節，張雨綺更是直接被安排離席。外界推測，製作單位可能是為了防止張雨綺因代孕事件被定為「劣跡藝人」，導致節目遭到封禁。

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▲張雨綺在節目中的特寫鏡頭被刪光。（圖／翻攝自微博）

另一名女星鄭爽，前幾年就因為代孕風波，遭到全面性的封殺，事業一夜之間跌至谷底。若此次張雨綺代孕屬實，可能會面臨一樣的後果。根據中國大陸法律規定，代孕屬於違法行為，涉事者或將被列入「劣跡藝人」名單，一旦進入此名單，藝人的演藝事業將受到全面封殺，不僅代言、參演的節目會被下架，連過往的作品也可能遭到全面封禁。