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前夫涉嫌看顧客雙乳　Makiyo痛罵：噁心下流又無恥

記者葉文正／台北報導

Makiyo去年談到醫美診所股東小金常搞消失，生產後兩人也無法好好共處，兩人婚姻只維持14個月。今天小金遭顧客陳女控訴竟以號稱是股東的身分，在沒有醫學執照的情況下，在診所陪同隆乳諮詢，把不知情顧客的雙乳看光光，讓陳女感到相當不舒服認為就是隱形的性騷擾，對此Makiyo痛罵小金，根本太噁心，要小金出來面對。

▲▼專訪MAKIYO。（圖／記者周宸亘攝）

▲MAKIYO痛罵前夫。（圖／記者周宸亘攝）

Makiyo聽到小金的行為後，大罵小金跟診所好噁心，「還好有人勇敢跳出來，診所所有人都抓去關好了，太噁心，我的媽呀！」

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▲▼Makiyo點頭出嫁原因。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new 川島茉樹代）

▲Makiyo要前夫出來面對。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new 川島茉樹代）

Makiyo表示婚變後就跟小金失聯到現在，也完全不知道他的行為，小金對兒子也同樣不聞不問：「這樣大家應該就知道他是真的噁心的假人，太惡劣了。不給家人錢就算了，竟然還看免費的裸體，下流無恥最下流的人，請他消失再消失不見。」她也勸前夫不要消失，要好好面對。

▲▼Makiyo 。（圖／中天綜合台提供）

▲Makiyo對於愛情尚未心死 。（圖／中天綜合台提供）

Makiyo說，小金在離婚前就常常消失不見，甚至連房租都不付，導致他們母子需要搬家，而且小金到現在，完全對兒子不聞不問，這樣的爸爸不要也罷，「之前有別的好友在外面碰到他，問他為什麼不願意對兒子負責任，他也沒有回應，現在他違法被關也是剛好而已。」

當年小金為了跟Makiyo求婚，還在船上舉行求婚儀式，Makiyo雖允婚，但婚姻生活並不快樂，加上小金常常搞失蹤，趕緊斷然離婚，目前與家人一起撫養小孩。

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