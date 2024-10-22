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琳妲、赤鬼伯伯「送全套卡包81、87號」！　割愛辦抽獎吸《獵人》粉朝聖

記者王靖淳／綜合報導

麥當勞與人氣動漫《獵人》合作推出聯名周邊，多名KOL收到全套的盲卡包後，陸續拍影片開箱，不過部分網紅卻因失言而遭粉絲炎上。為此，人氣實況主赤鬼伯伯以及樂天女孩成員琳妲今（22）日各自拍開箱影片，除了分享收到81及87號的全套卡包之外，同時也表示將辦抽獎活動，將此公關品送給熱愛《獵人》的粉絲們。 

▲▼琳妲、赤鬼。（圖／翻攝自Threads／akaonikou）

▲琳妲、赤鬼伯伯辦抽獎活動送《獵人》全套卡包。（圖／翻攝自Threads／akaonikou）

赤鬼伯伯發文分享自己收到麥當勞與《獵人》聯名卡牌的消息，並透露自己原本打算將這套卡包收藏，但最終決定將其割愛，舉辦抽獎活動送給幸運粉絲。她提到：「身為宅宅的我，也收到這次麥當勞x獵人的聯名卡牌了，我愛麥當勞。」

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赤鬼伯伯表示，只要粉絲在她的文章下留言，分享自己在《獵人》中的最愛角色或喜歡的CP組合，就有機會成為幸運兒，獲得她珍藏的整本卡牌，同時也不忘開玩笑說，獲獎者將成為「新的81號考生」。貼文曝光後，立即吸引大批粉絲熱烈留言。

▲▼琳妲、赤鬼。（圖／翻攝自Threads／akaonikou）

▲赤鬼伯伯辦抽獎活動送《獵人》全套卡包。（圖／翻攝自Threads／akaonikou）

此外，樂天女孩成員琳妲也在IG發文分享，自己收到《獵人》87號全套卡包的消息，她文中開心表示：「謝謝麥當勞給我的卡包編號，適合我嗎？」並附上一顆愛心表情符號，展現她對這次聯名合作的喜愛。琳妲宣布將舉辦一個粉絲回饋活動，她邀請大家在文章下方留言，標記兩位朋友，並告訴他們自己有多愛《獵人》，同時也表示可以重複留言，她預計在10月25日選出幸運粉絲，將這份《獵人》卡包送給真正熱愛《獵人》的支持者。

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