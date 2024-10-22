ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

48歲熟女「一妻三夫」同住屋簷下！　樂喊：生活添情趣「感情下一階段」

記者蕭采薇／綜合報導

多重伴侶關係真的可行嗎？實境節目《多夫家庭要徵婚》（Seeking Brother Husband）實境記錄美國四組「一妻多夫」的愛情發展歷程。左擁右抱的生活看似多采多姿，實際上卻是家家有本難念的經。為了替生活增添更多情趣，容納「新成員」也將找更大的房子。

▲目《多夫家庭要徵婚》記錄「一妻多夫」的愛情故事，一窺多重伴侶關係的相處模式。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

▲《多夫家庭要徵婚》記錄「一妻多夫」的愛情故事，一窺多重伴侶關係的相處模式。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

48歲的肯婭（Kenya）和52歲的丈夫卡爾（Carl）擁有三個孩子，但在結婚12年之際，肯婭愛上另一位男性，兩人因而開始摸索「一妻多夫」的可能性；經過多年討論，卡爾在「讓女性更自由表達自我」的信念下決定支持肯婭。隨後肯婭在一場派對上認識泰格（Tiger），並維持穩定的關係長達 10 年以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三人共居在一個屋簷下，卡爾是肯婭心靈層次十分契合的靈魂伴侶，而泰格則為兩人的夫妻生活增添更多情趣。但肯婭逐漸無法從泰格得到滿足，再度拋出了為家中增添「新成員」的想法，這令泰格焦慮不安、害怕肯婭移情別戀。

▲目《多夫家庭要徵婚》記錄「一妻多夫」的愛情故事，一窺多重伴侶關係的相處模式。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

▲肯婭和卡爾、泰格維持穩定的關係超過 10 年，但她已經準備好增添一段新的戀情。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

不顧泰格的質疑，肯婭毅然決然開始尋找容納得下四人的新居，她認為這僅是「感情進入下一階段」，就如同當年和卡爾分房的過程一樣，更要求卡爾以過來人的身分開導泰格。於此同時，泰格卻希望能和肯婭舉行一場婚禮，穩固彼此感情，不過肯婭似乎已經找到第三位丈夫的人選。

▲目《多夫家庭要徵婚》記錄「一妻多夫」的愛情故事，一窺多重伴侶關係的相處模式。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

▲一妻多夫的生活看似精彩，事實上許多愛侶都面臨如何釐清界線與承諾的難題。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

32歲的伊莉莎（Elisa）和35歲的邁克（Mike）結婚將滿四年，但其實伊莉莎曾經發生婚外情，而且她認為出軌並非來自對婚姻的不滿足，而是源於對另一個人的強烈感情。在多番研究與溝通下，邁克為了維繫婚姻，即便內心相當難受，仍在約法三章下同意了「一妻多夫」的生活模式。

▲目《多夫家庭要徵婚》記錄「一妻多夫」的愛情故事，一窺多重伴侶關係的相處模式。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

▲伊莉莎婚內出軌後和丈夫開啟「一妻多夫」模式，想透過交友軟體認識第二位真命天子。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

伊莉莎很快地便透過交友軟體認識第二位真命天子，出門赴約前更是精心打扮，這一切邁克看在眼裡、痛在心裡，甚至在妻子約會時顯得落寞。究竟邁克能否跨越心中的坎，接受關係裡出現第三人，還是兩人的關係正在邁向離異？《多夫家庭要徵婚》每星期一晚間11點於TLC旅遊生活頻道播出。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

Joeman靈異節目爆紅！　H級美女老師遭起底「曾是SWAG直播主」

Joeman靈異節目爆紅！　H級美女老師遭起底「曾是SWAG直播主」

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！　死前曾找2女粉絲進房5hrs

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！　死前曾找2女粉絲進房5hrs

62萬網美嘲笑《獵人》刪文道歉了！被罵爆109字謝罪　曾是景美東吳校花

62萬網美嘲笑《獵人》刪文道歉了！被罵爆109字謝罪　曾是景美東吳校花

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻肚皮正面照全被拍

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻肚皮正面照全被拍

張菲擁「上千張鴻海股票」！抱20年堅持不賣　驚人市值網驚呆

張菲擁「上千張鴻海股票」！抱20年堅持不賣　驚人市值網驚呆

許維恩大姊「49歲身材超狂」！解放比基尼脫了 蜜桃臀全看光激辣

許維恩大姊「49歲身材超狂」！解放比基尼脫了 蜜桃臀全看光激辣

NanaQ男友曝情斷原因！　「認愛前就想分手」：及時止損比較好

NanaQ男友曝情斷原因！　「認愛前就想分手」：及時止損比較好

被男友綠10次「搜出原味內褲」竟是閨蜜的！　女星目睹床上激戰還原諒

被男友綠10次「搜出原味內褲」竟是閨蜜的！　女星目睹床上激戰還原諒

夏和熙金鐘獎隔天凌晨「直接送急診」　病床照曝光：整個靈魂被抽乾

夏和熙金鐘獎隔天凌晨「直接送急診」　病床照曝光：整個靈魂被抽乾

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

Joeman靈異節目爆紅！　H級美女老師遭起底「曾是SWAG直播主」

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！　死前曾找2女粉絲進房5hrs

62萬網美嘲笑《獵人》刪文道歉了！被罵爆109字謝罪　曾是景美東吳校花

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻肚皮正面照全被拍

張菲擁「上千張鴻海股票」！抱20年堅持不賣　驚人市值網驚呆

許維恩大姊「49歲身材超狂」！解放比基尼脫了 蜜桃臀全看光激辣

NanaQ男友曝情斷原因！　「認愛前就想分手」：及時止損比較好

被男友綠10次「搜出原味內褲」竟是閨蜜的！　女星目睹床上激戰還原諒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

多夫家庭要徵婚, 一妻三夫, 一妻多夫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. BL台劇《彈一場完美戀愛》結局　加碼「售後實境秀」2CP赴泰放閃
  2. 唐綺陽「拿iPhone 5s」上台唸金鐘感言！　親揭背後原因笑了
  3. 最兇日文老師安撫生氣男友　比基尼「上帝視角」辣暈老司機：氣消了
  4. 阿Ben徐小可開箱新家「台中白宮」！　絕美內裝曝光
  5. 日劇女神高雄廟裡拜拜「零偽裝」無人認出　演台劇全程講中文！
  6. 7-11聯名SUPER JUNIOR！10大韓式美食、香蕉霜淇淋　限定包裝必吃
  7. 胡瓜脫口「我兒子沒知名度」：他很不行！胡釋安首回應 揭私下待遇
  8. 48歲熟女「一妻三夫」同住屋簷下！　樂喊：生活添情趣「感情下一階段」
  9. 出門前「2歲女兒秒跑來做1舉動」！粿粿老公當場融化：怎突然會這招
  10. 「星引力」24場接力演出　導師黃尚禾籲學生：保持飢餓感

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366