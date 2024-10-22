48歲熟女「一妻三夫」同住屋簷下！　樂喊：生活添情趣「感情下一階段」

記者蕭采薇／綜合報導

多重伴侶關係真的可行嗎？實境節目《多夫家庭要徵婚》（Seeking Brother Husband）實境記錄美國四組「一妻多夫」的愛情發展歷程。左擁右抱的生活看似多采多姿，實際上卻是家家有本難念的經。為了替生活增添更多情趣，容納「新成員」也將找更大的房子。

▲《多夫家庭要徵婚》記錄「一妻多夫」的愛情故事，一窺多重伴侶關係的相處模式。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

48歲的肯婭（Kenya）和52歲的丈夫卡爾（Carl）擁有三個孩子，但在結婚12年之際，肯婭愛上另一位男性，兩人因而開始摸索「一妻多夫」的可能性；經過多年討論，卡爾在「讓女性更自由表達自我」的信念下決定支持肯婭。隨後肯婭在一場派對上認識泰格（Tiger），並維持穩定的關係長達 10 年以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三人共居在一個屋簷下，卡爾是肯婭心靈層次十分契合的靈魂伴侶，而泰格則為兩人的夫妻生活增添更多情趣。但肯婭逐漸無法從泰格得到滿足，再度拋出了為家中增添「新成員」的想法，這令泰格焦慮不安、害怕肯婭移情別戀。

▲肯婭和卡爾、泰格維持穩定的關係超過 10 年，但她已經準備好增添一段新的戀情。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

不顧泰格的質疑，肯婭毅然決然開始尋找容納得下四人的新居，她認為這僅是「感情進入下一階段」，就如同當年和卡爾分房的過程一樣，更要求卡爾以過來人的身分開導泰格。於此同時，泰格卻希望能和肯婭舉行一場婚禮，穩固彼此感情，不過肯婭似乎已經找到第三位丈夫的人選。

▲一妻多夫的生活看似精彩，事實上許多愛侶都面臨如何釐清界線與承諾的難題。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

32歲的伊莉莎（Elisa）和35歲的邁克（Mike）結婚將滿四年，但其實伊莉莎曾經發生婚外情，而且她認為出軌並非來自對婚姻的不滿足，而是源於對另一個人的強烈感情。在多番研究與溝通下，邁克為了維繫婚姻，即便內心相當難受，仍在約法三章下同意了「一妻多夫」的生活模式。

▲伊莉莎婚內出軌後和丈夫開啟「一妻多夫」模式，想透過交友軟體認識第二位真命天子。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

伊莉莎很快地便透過交友軟體認識第二位真命天子，出門赴約前更是精心打扮，這一切邁克看在眼裡、痛在心裡，甚至在妻子約會時顯得落寞。究竟邁克能否跨越心中的坎，接受關係裡出現第三人，還是兩人的關係正在邁向離異？《多夫家庭要徵婚》每星期一晚間11點於TLC旅遊生活頻道播出。