李陳鎬全身黑現身警署！4次鞠躬：非常抱歉　離世前會致力還錢

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名搞笑藝人李陳鎬近日因自曝參與網路非法賭博，掀起軒然大波。22日下午以涉嫌賭博和詐欺的身份現身首爾江南警察署接受調查。

▲李陳鎬現身江南警察署。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）



綜合報導，李陳鎬身穿黑色上衣和褲子現身江南警察署，並對著鏡頭4次鞠躬致歉，對記者的提問僅重複表示「非常抱歉」，承諾將誠實配合調查。

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李陳鎬14日突透過社群平台承認，自己於2020年因偶然機會接觸到非法賭博網站，導致背負巨額債務。經親友提醒才意識到問題的嚴重性，最終戒賭，但已向多人借款，更表示自己會償還所有債務直到去世為止，他也對於自己曾隱瞞這件事向大眾致歉。

根據消息，曾借錢給李陳鎬的藝人包括防彈少年團成員Jimin、歌手永卓（영탁）和河成雲（하성운），以及搞笑藝人李壽根。Jimin的經紀公司BigHit Music確認了此事，並表示雙方有簽訂借款合同；永卓的經紀公司則表示，永卓未受到任何金錢損失，並已在去年收到全額還款。

隨著這起事件的發酵，李陳鎬已退出JTBC綜藝節目《認識的哥哥》，並在最近一集節目中被全面剪掉。此事也引發韓國社會的廣泛關注，部分民眾已向「國民申訴門戶」提交了對李陳鎬的賭博與詐欺行為的調查請求。

▲李陳鎬已退出《認識的哥哥》。（圖／翻攝自JTBC）