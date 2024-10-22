林柏宏不甩張艾嘉險燒廚房　被大姊大怒吼　

記者葉文正／台北報導

《艾嘉食堂》這檔結合美食與實境秀的節目已成為網路上的熱門話題。第二集播出後，再度引發觀眾討論，尤其是關於涼麵醬料選擇的「南北大戰」更是引發文化碰撞，北部觀眾偏愛芝麻醬的濃郁風味，南部觀眾則力挺花生醬的清爽口感，讓「涼麵之爭」迅速蔓延。

▲林柏宏(左)險燒廚房張姐又氣又好笑。（圖／泰坦星娛樂）

此外，炒飯與三色豆的話題也意外走紅，有觀眾笑稱：「炒飯怎麼能沒有三色豆？這是靈魂！」「沒有加上三色豆的炒飯根本『不給過』」，觀眾紛紛留言參戰，引起了不少網友對於節目的好奇和討論。

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▲柯佳嬿與林柏宏。（圖／泰坦星娛樂）

《艾嘉食堂》進入第二天的營業，也迎來了全新的挑戰—推出新菜色，希望滿足更多元的味蕾需求，餐廳將帶來備受期待的中式漢堡「刈包」，以蒸製的白色麵皮夾著滷肉、酸菜、花生粉等配料，是非常受歡迎的街頭小吃。

▲三個男生在外場努力。（圖／泰坦星娛樂）

為了讓外國客人也能喜愛這些經典家常菜，主廚張艾嘉特別在食材搭配上格外用心，避免使用過多肥肉，以確保每位客人都能享受這些美味佳餚。在廚房中，二廚柯佳嬿的備料工作也越來越得心應手，其中她徒手拍蒜的方式引發大家的驚訝與好奇，看似果敢的動作，真正的原因卻是因為她不敢用刀拍，讓其他成員們超傻眼。

店經理楊祐寧的廚藝才華也再次展現，親自製作了秋葵豆腐沙拉，贏得了成員們的一致好評，唯獨王大陸指出「豆腐不夠冰」，引得張艾嘉笑說：「你現在對菜品越來越挑剔了啊！」在大家的建議下，這道口感清新的沙拉也將加入餐廳的新菜單。決定價格時，團隊也經歷了一番討論，大家最初想將秋葵豆腐沙拉定價為150泰銖，張艾嘉馬上反對說：「這根本是在搶錢！」

然而，當張姐自己打算將刈包定價為180泰銖，其他成員提出疑慮，張姐卻幽默回應：「我要賺錢，開店這幾天要把所有花的錢都要賺回來！」看似雙標的現場，實則展現出《艾嘉食堂》成員們在「真實經營」和「演出者」兩種角色間的掙扎心境。

而《艾嘉食堂》第三集也將迎來第一位實習生林柏宏。在行前訓練時，張艾嘉就提醒林柏宏：「記得你不是來度假的！」二廚柯佳嬿也說道：「就當作你進了軍隊吧！」沒想到，林柏宏還沒正式進入食堂開工，就先和王大陸展開了一場「泳池爭霸戰」，兩人在吃完早餐後，立即在宿舍的泳池玩得不亦樂乎，突如其來的比拼讓兩人一早就把體力耗光，完全拋開了主廚的叮嚀。不僅如此，林柏宏也出現了不少狀況，像是忘記打開加熱肉醬的電源，最後被張艾嘉逮個正著；還有第一次接待客人時，將「艾嘉食堂 AI's Kitchen」錯誤說成「AI's Chicken」，讓客人充滿疑惑；在被主廚欽點負責員工午餐時，林柏宏數度離開燒得火熱的鍋子，差點一上工就先燒了《艾嘉食堂》，讓張艾嘉忍不住怒吼，楊祐寧和柯佳嬿則在一旁看的大笑。

雖然小幫手林柏宏的加入為餐廳增添了不少活力，但食堂的營業額卻意外地沒有顯著提升。店經理楊祐寧笑說：「今天的員工比客人還多，這是怎麼回事？」這引發了團隊成員開啟如何吸引更多客人的策略討論，成員們該如何達成張主廚期待的營業額目標任務，敬請鎖定節目播出。

《艾嘉食堂》新菜色的推出以及更多精彩的團隊互動，將於本週六晚間八點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間十點上線，華視主頻則於隔週六晚間八點播出！