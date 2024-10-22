梁修身現身華山「暖伺候金孫」！　梁赫群買玩具自己先試玩

圖文／鏡週刊

76歲的梁修身今年甫獲第59屆金鐘獎「特別貢獻獎」，一向嚴肅的他在孫子面前可是超暖爺爺，本刊日前目擊他和兒子梁赫群夫妻與孫子在台北市華山文創園區互動，他還對愛孫諄諄善誘，相當有耐性。

▲10月5日下午2點多，梁修身（右）陪乖孫小寶（左）在華山文創園區開心放電。（圖／讀者提供／鏡週刊）



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▲10月5日下午，梁修身在孫子旁亦步亦趨十分慈愛，一路有說有笑。（圖／讀者提供／鏡週刊）

10月5日下午2點多，梁赫群帶著妻小在台北市忠孝東路二段一帶過馬路，沒多久他的父親梁修身也過來會合，父子簡單交談後，就往園區走去，一行人在華山文創園區裡找地方坐下聊天，也讓8歲正好動的小寶放電。

疼孫子模樣 嘆為觀止

▲10月5日下午，梁赫群買玩具給兒子，自己先試玩。（圖／讀者提供／鏡週刊）

期間梁赫群的兒子太過活潑，竟想從3、4階高的高台往下跳，但又有些猶豫，梁赫群夫妻催促，爺爺反而要他們別催，讓孫子準備好，以免發生危險。從彼此互動可看出，小寶非常依賴爺爺梁修身，全程黏在身邊，時而抓他手臂，時而繞在他身邊玩鬧，梁赫群則是掏錢買了一組玩具給兒子，不難看出全家都非常寵溺小寶。

▲梁修身（左）和乖孫（右）的感情甚篤，從緊摟的背影看得出來。（圖／翻攝自梁太的婚顧生活臉書／鏡週刊）

之後本刊記者詢問梁赫群，他很驚訝會被路人注意，表示當天是爸爸請客吃螃蟹大餐，一家人餐畢後就進去華山文創園區走走。說到爸爸疼愛孫子的模樣也是常常讓他嘆為觀止，他說梁修身週末和孫子吃飯都搶著付錢，也不跟他拿生活費。之前老人家念政大EMBA花上百萬元學費也是自己掏腰包，現在已經畢業，常和同學們為公益劇團去偏鄉演出，折氣球逗孩子開心。

▲梁修身（左）去年首度和小兒子梁正群（右）同台演出。（圖／鏡週刊）

梁修身螢幕形象嚴謹，梁赫群說，爸爸從來沒修理過他們。原來梁修身自己是眷村長大，當年大家打小孩都比狠、比大聲，吊起來掛在籃框的都有，但他以此為戒，對孩子用說的教導，唯獨現在住新加坡的弟弟梁正群，小時候曾玩瓦斯爐開關，導致外洩，被打了一下手。

兄弟玩瘋了 老爸傻眼

讓梁赫群印象最深刻，是年幼時跟弟弟拿飛鏢射堆起來的積木玩，當時爸爸在沙發上講電話，但兄弟倆嬉鬧，爸爸先手比「噓」要他們安靜，兩人玩瘋了，只見梁修身對電話裡斯文地說：「請等一下」，接著喝斥：「你們在幹什麼，愛射是不是？（手放在地板上），你們射啊！」竟把手放地上當標靶，想看他們到底要鬧到什麼時候？梁赫群說：「我弟比較憨厚，還真的射下去！爸爸也傻眼。」

▲梁修身（右）日前上王偉忠（左）的廣播節目分享退休生活。（圖／翻攝自梁修身臉書／鏡週刊）

梁赫群說，他自己也想學著用愛對待兒子，但小孩往往講不聽，他就是沒有爺爺有耐性。近期妻小去沖繩度假，他被迫留台灣賺錢，表示：「老婆想多陪兒子，以前還會跟我喬時間，現在我時間不能配合，他們就飛走了！」

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