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連告白機會都沒有就GG！張鈞甯揭「程咬金」暗戀遭秒殺

記者許逸群／台北報導

女星張鈞甯為了力挺旗下新秀郭品希與李振浩，親自電影《為我辦一場西式的喪禮》中客串飾演輔導老師。張鈞甯今（21日）出席首映記者會，談到電影中故事，她也想起青澀時期的自己，透露18歲時有暗戀對象，不過卻連告白的機會都沒有就被「破壞」了。

▲▼張鈞甯出席《為我辦一場西式的喪禮》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼張鈞甯出席《為我辦一場西式的喪禮》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼張鈞甯出席《為我辦一場西式的喪禮》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

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張鈞甯在學生時期曾遇見心儀的男生，不過卻連告白機會都沒有。她透露，與對方只有在圖書館巧遇過3次，便試著「跟蹤」對方並告白，沒想到，途中卻被朋友「問倒」，「妳家不是這個方向，為什麼往這邊走？」讓她只好當場轉身回家，苦笑說：「沒想到之後再也沒看過這個男生，就結束了一場連告白都不成的暗戀。如果當初有看這部電影，應該會生出告白的勇氣。」

另外，張鈞甯擔任出品人的電影《為我辦一場西式的喪禮》即將上映，恰巧與導演男友柯汶利的《默殺：無聲之地》強碰。她幽默地說：「電影的世界要靠大家手牽手，先被驚嚇完了，再去看校園劇找回自己的浪漫。」而提到感情狀態，她則表示彼此都真誠以對，順其自然，將重心放在公司與工作。

▲▼郭品希(左起)、張鈞甯、邵奕玫、導演游翰庭、楊卓叡出席《為我辦一場西式的喪禮》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲郭品希（左起）、張鈞甯、邵奕玫、導演游翰庭與楊卓叡。（圖／記者李毓康攝）

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張鈞甯, 為我辦一場西式的喪禮

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