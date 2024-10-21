ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林宥嘉金鐘頒獎「上台前還在做1事」　木木主持紅毯喊話：想再挑戰

記者蔡琛儀／台北報導

華研國際旗下4組藝人日前參與第59屆金鐘獎頒獎典禮，包括節目類頒獎典禮由木木（林葦妮）擔任星光大道主持人，babyMINT則與《未來少女》團隊共同參與這場盛事；隔天戲劇類頒獎典禮，林宥嘉受邀擔任頒獎嘉賓，JUD陳泳希為《愛愛內含光》演唱主題曲〈相濡以沫〉也入圍「戲劇類節目原創歌曲獎」。

▲▼木木、babyMINT、林宥嘉、JUD 陳泳希出席金鐘獎。（圖／華研提供）

▲木木和主持人吳姍儒、紅毯主持搭檔黃豪平。（圖／華研提供）

木木說活動開始前意外地沒有非常緊張，反而非常期待趕快開始，「準備了非常久的時間，當下有一種歡迎大家一起來驗收的感覺！」她的服裝由設計師詹朴特別為她設計，將本屆金鐘獎所有入圍名單都穿在身上，並將她主持的《未來少女》放在左胸口。完成紅毯主持的里程碑後，木木也許願：「會再努力學習讓主持更進步，希望有機會可以挑戰更多頒獎典禮星光大道的主持機會！也希望能再有新節目來找我固定主持，謝謝機會。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼木木、babyMINT、林宥嘉、JUD 陳泳希出席金鐘獎。（圖／華研提供）

▲babyMINT。（圖／華研提供）

babyMINT用LINE的爬梯子功能，決定由粼粼、栩栩、丞妘、熙妍代表走星光大道，粼粼認為這次的金鐘獎像是《未來少女》的畢業典禮，所以抱持著忐忑的心態走紅毯；栩栩則坦言自己很緊張：「才剛出道就可以站在金鐘紅毯上講話，是一個超級棒的體驗！」而在一旁觀看的Vikky和品妡則笑說：「看得出來她們都很緊張，我們也只能給她們眼神加油。」最終《未來少女》成功奪下「綜藝節目獎」，babyMINT也相當開心。

▲▼木木、babyMINT、林宥嘉、JUD 陳泳希出席金鐘獎。（圖／華研提供）

▲林宥嘉在本屆戲劇金鐘獎上擔任頒獎人。（圖／華研提供）

林宥嘉作為頒獎者雖然只有上台短短幾分鐘，但他仍非常重視，直到上台前一刻還在不斷複習所有入圍者的發音，「很多在這個行業裡很用心的工作者，一起投入在這個典禮，讓許多平時在幕後，很辛苦、很有才華的人能夠在這一天被看見，所以其實在後台聽到許多得獎者致詞的時候，我都覺得很感動。」

▲▼木木、babyMINT、林宥嘉、JUD 陳泳希出席金鐘獎。（圖／華研提供）

▲JUD 陳泳希。（圖／華研提供）

而師妹陳泳希所演唱的《愛愛內含光》主題曲〈相濡以沫〉雖然最終並未得獎，但林宥嘉鼓勵師妹：「還年輕，未來還有機會，希望她繼續有很多很棒的作品。」陳泳希也表示，這次的入圍經驗給她很大的動力繼續寫歌，期望未來能與更多戲劇合作，再寫出、唱出更多好歌曲，而她也即將發行首張正規專輯《當我不敢說》，當中收錄了許多她的創作。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

推薦閱讀

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」！超兇身材現形 8.6萬人朝聖讚爆

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」！超兇身材現形 8.6萬人朝聖讚爆

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」！深夜淚眼吐心聲：你好重要

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」！深夜淚眼吐心聲：你好重要

萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚！ 　黃鐙輝暴走反擊：賭輸賣房哪裡有錢

萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚！ 　黃鐙輝暴走反擊：賭輸賣房哪裡有錢

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店　直擊約會輕熟女

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店　直擊約會輕熟女

HowHow拿到001號！　收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了：真粉無誤

HowHow拿到001號！　收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了：真粉無誤

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

Lulu連莊台北跨年主持！　超狂卡司曝光「韓女團Apink也來了」

Lulu連莊台北跨年主持！　超狂卡司曝光「韓女團Apink也來了」

楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

林志玲曬下衣失蹤居家照！　抬腿飛踢「一字馬」辣翻全場

林志玲曬下衣失蹤居家照！　抬腿飛踢「一字馬」辣翻全場

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」！超兇身材現形 8.6萬人朝聖讚爆

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」！深夜淚眼吐心聲：你好重要

萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚！ 　黃鐙輝暴走反擊：賭輸賣房哪裡有錢

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店　直擊約會輕熟女

HowHow拿到001號！　收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了：真粉無誤

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

Lulu連莊台北跨年主持！　超狂卡司曝光「韓女團Apink也來了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一場戲用掉13萬公升假血！電影《懼裂》導演曝超瘋內幕
  2. 15歲少年偷車害3命！黃鐙輝自爆「曾無照摔斷腿」　奉勸不要僥倖心態
  3. 陳緗妮不爽婚禮遭偷拍！　轟廠商違規「沒基本尊重」：永不再合作
  4. 網紅開箱《獵人》全套卡包失言遭炎上！　她批麥當勞：亂寄公關品
  5. 張鈞甯愛徒參戰男團選秀　竟慘遭其他選手淘汰...認了：覺得自己很糟
  6. 林宥嘉金鐘頒獎「上台前還在做1事」　木木主持紅毯喊話：想再挑戰
  7. 吳夢夢「和前任開房AA制」！　遭提1要求傻眼：憑什麼交女友？
  8. 范瑋琪「五官變樣」撞臉蕭亞軒！中國合體王力宏潘瑋柏　網嚇：怪怪的
  9. 李榮浩直播吃鍋「木耳突爆炸」！　熱油噴發驚險畫面曝...他嚇到逃離
  10. 日本天使女神搭機一半「腹部爆血」嚴重感染！　急動刀切除身體組織

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366