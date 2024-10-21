林宥嘉金鐘頒獎「上台前還在做1事」　木木主持紅毯喊話：想再挑戰

記者蔡琛儀／台北報導

華研國際旗下4組藝人日前參與第59屆金鐘獎頒獎典禮，包括節目類頒獎典禮由木木（林葦妮）擔任星光大道主持人，babyMINT則與《未來少女》團隊共同參與這場盛事；隔天戲劇類頒獎典禮，林宥嘉受邀擔任頒獎嘉賓，JUD陳泳希為《愛愛內含光》演唱主題曲〈相濡以沫〉也入圍「戲劇類節目原創歌曲獎」。

▲木木和主持人吳姍儒、紅毯主持搭檔黃豪平。（圖／華研提供）

木木說活動開始前意外地沒有非常緊張，反而非常期待趕快開始，「準備了非常久的時間，當下有一種歡迎大家一起來驗收的感覺！」她的服裝由設計師詹朴特別為她設計，將本屆金鐘獎所有入圍名單都穿在身上，並將她主持的《未來少女》放在左胸口。完成紅毯主持的里程碑後，木木也許願：「會再努力學習讓主持更進步，希望有機會可以挑戰更多頒獎典禮星光大道的主持機會！也希望能再有新節目來找我固定主持，謝謝機會。」

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▲babyMINT。（圖／華研提供）

babyMINT用LINE的爬梯子功能，決定由粼粼、栩栩、丞妘、熙妍代表走星光大道，粼粼認為這次的金鐘獎像是《未來少女》的畢業典禮，所以抱持著忐忑的心態走紅毯；栩栩則坦言自己很緊張：「才剛出道就可以站在金鐘紅毯上講話，是一個超級棒的體驗！」而在一旁觀看的Vikky和品妡則笑說：「看得出來她們都很緊張，我們也只能給她們眼神加油。」最終《未來少女》成功奪下「綜藝節目獎」，babyMINT也相當開心。

▲林宥嘉在本屆戲劇金鐘獎上擔任頒獎人。（圖／華研提供）

林宥嘉作為頒獎者雖然只有上台短短幾分鐘，但他仍非常重視，直到上台前一刻還在不斷複習所有入圍者的發音，「很多在這個行業裡很用心的工作者，一起投入在這個典禮，讓許多平時在幕後，很辛苦、很有才華的人能夠在這一天被看見，所以其實在後台聽到許多得獎者致詞的時候，我都覺得很感動。」

▲JUD 陳泳希。（圖／華研提供）

而師妹陳泳希所演唱的《愛愛內含光》主題曲〈相濡以沫〉雖然最終並未得獎，但林宥嘉鼓勵師妹：「還年輕，未來還有機會，希望她繼續有很多很棒的作品。」陳泳希也表示，這次的入圍經驗給她很大的動力繼續寫歌，期望未來能與更多戲劇合作，再寫出、唱出更多好歌曲，而她也即將發行首張正規專輯《當我不敢說》，當中收錄了許多她的創作。