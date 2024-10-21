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許維芳同框周蜜現身時裝週　新曲「我有話想說」意外融入

記者許逸群／台北報導

歌手許維芳近期與Clockworker Music製作人楊鈞堯老師續約，同步加盟TASTAR時代創藝，與周蜜成為同公司藝人。許維芳與周蜜日前出席台北時裝週開幕秀，兩人不僅展現了完全不同的時尚風格，也讓歌迷朋友們期待更多精彩的碰撞火花。

▲許維芳同框周蜜現身時裝周。（圖／時代創藝提供）

▲許維芳與周蜜一同出席時裝週活動。（圖／時代創藝提供）

▲許維芳同框周蜜現身時裝周。（圖／時代創藝提供）

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許維芳表示：「每個品牌都有著不同形狀且鮮明的個性。看到了一些有趣的靈魂，也感受到了許多色彩、情緒的波動及品牌的信念。人類的創作能力是世上最神奇的魔法，謝謝台北時裝週。」周蜜表示：「模特走秀的時候散發的自信很迷人，完整感受到衣服被穿上後，擁有靈魂的感覺。

許維芳在時裝週穿著的服裝，展現出其獨特優雅甜美的時尚風格。該服裝品牌創造出一個權力互相制衡的世界，與許維芳剛推出的新單曲《我有話想說》中探討的自我平衡與內心世界的主題不謀而合。此外，周蜜目前正在籌備她的新迷你專輯《JOINMI》，預計很快會帶來好消息。

另外，許維芳透露：「最近經紀人安排做健康檢查，才發現原來身體代謝不好容易水腫一部分的原因是因為缺乏D3，數值低到創診所最低紀錄！」她也藉此呼籲大家，多關注自己的身體健康，不要忽視任何身體的警訊，「讓我們一起維持健康的生活方式，享受美好的人生。」

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