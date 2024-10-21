金鐘獎收視出爐...吸460萬人觀看！　許瑋甯「得迷你視后」創最高點

記者孟育民／台北報導

「第59屆金鐘獎」節目類及戲劇類典禮於上周落幕，典禮由三立電視與公共電視同步轉播，全國電視總收視人口數約460萬人次。收視率方面，10/18節目類典禮收視最高點落在浩子和乱彈阿翔頒發「綜藝節目主持人獎」及得獎者「超級夜總會」苗可麗、許效舜及澎恰恰發表感言時，F35-54收視高達2.82，10/19戲劇類高點則是許瑋甯獲得「迷你劇集女主角獎」時F35-54收視為4.10。節目類典禮三立電視無線平均收視為1.21（有線平均收視1.63）、而公視節目類平均收視則是0.84，總觀看人數為195萬；戲劇類典禮無線收視收視1.76（有線平均收視2.37），公視的戲劇類轉播收視則有1.35，觀看人口近257萬。

▲許瑋甯拿獎奪金鐘收視最高點。（圖／翻攝自IG）



今年金鐘典禮由Sandy吳姍儒及姚淳耀獨挑大樑主持都獲得一致好評，各自發揮了自己的特色，一位有大將之風、一位台風沉穩，Sandy妙語如珠，是憑實力又幽默的金鐘主持人，網友認為她不論氣場、口條、台風、穩定度真的很優秀，是青出於藍而勝於藍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳姍儒主持獲好評。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



而姚淳耀典禮開場影片獲好評，特別是與網紅鍾佳播同框演出《不夠善良的我們》中的角色，讓典禮充滿笑聲，網友評價他主持沒有贅語，流暢又舒服，不論口條、應對能力、進行的節奏順暢度都蠻好，以第一次主持大型典禮的表現是很得宜。

▲姚淳耀處女秀表現穩定。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

今年星光大道主持人同時肩負典禮現場廣告時間的串場主持工作，黃豪平搭配新秀木木（林葦妮），黃豪平經驗豐富，穩定掌控訪問與時間，台風口條無需多言，網友留言表示黃豪平在與藝人互動環節上，看得出他創造許多精心安排的創意巧思，讓紅毯時光變得輕鬆有趣。

而木木（林葦妮）的表現可圈可點，更獲得一致好評，活潑又不怯場，台風穩健未來可期，網友覺得她口條清晰超級棒，第一次順利完成，就覺得就非常優秀了。

▲金鐘獎節目類星光大道由黃豪平、木木主持。（圖／攝影中心攝）

另楊小黎首次搭檔侯彥西，多次紅毯經驗的楊小黎依舊沉穩，演員出身的侯彥西，首次主持金鐘紅毯就挑戰最困難也是資訊量最多的戲劇類金鐘星光大道主持，對於自己的表現，侯彥西說:「這次主持雖然還有許多不足，但我很努力也學習到很多經驗，希望讓大家看到我不同的一面。」