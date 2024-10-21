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網美沒看《獵人》卻收全套卡！　Joeman 3點揭寄公關品內幕：成本超低

記者田暐瑋／綜合報導

麥當勞聯手人氣動漫《獵人》推出一系列周邊，許多KOL陸續收到全套卡包的公關品，其中有部分網紅因沒看過《獵人》加上失言而被炎上，Joeman凌晨上片，以網紅、行銷公司、麥當勞三方觀點做出2點分析，坦言可以理解粉絲的「相對剝奪感」，但不認同過分偏激的言論，建議麥當勞下次寧可花錢找動漫領域的網紅發文宣傳，也不要為了省錢惹火上身。

Joeman透露應該至少有200名網紅收到麥當勞公關品，雖然自己沒有收到，但可以理解粉絲感受到「相對剝奪感」，卻不認同一些過於偏激的反應，他打聽過後得知，行銷公司的確有事先聯絡部分網紅，通知會送公關品，但其他的則是公關根據過去往來的KOL名單進行廣泛發送，並非所有收到卡盒的網紅都事先知道這是《獵人》相關商品。

▲Joeman發文分析麥當勞炎上事件。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman發文分析麥當勞炎上事件。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

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此事炎上起因於一名網美PO出卡盒限動後，直言自己完全沒有看過，Joeman也搖頭苦笑：「她真的是提油救火，哇靠就是這個話我們放在心裡就好了，不要講出來啊。」而麥當勞過去也做過《七龍珠》聯名，為何這次會鬧大，他分析出3點原因，首先是網紅業配文行情約5萬至20萬不等，麥當勞此波宣傳應是想省錢，才會選擇送公關品的方式，網紅可自行選擇發不發文，「寄公關品這個行為相較於發案給網紅的話，（成本）真的很低，所以他當然是能寄多少寄多少。」

▲Joeman發文分析麥當勞炎上事件。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman發文分析麥當勞炎上事件。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

第二點則是粉絲族群年齡，Joeman指出《七龍珠》時也有網紅PO出公關品，當時卻沒鬧大，猜測是《七龍珠》與《獵人》的粉絲族群年齡雖廣，但由於兩者出版時間差了10年，《獵人》主流客群仍是較會長時間使用網路的族群；第三則是Threads的盛行，《七龍珠》時期Threads還未爆紅，如今《獵人》風波炎上是從Threads開始，Joeman直言Threads的爆紅是這次風波的主要原因。

針對這類粉絲向的產品，Joeman提出了未來的行銷建議，認為麥當勞下次應避免廣發公關品，改為直接聘請該領域的網紅進行宣傳，避免公關危機，「我其實三方都可以理解，我可以理解麥當勞的行銷公司，我可以理解我的同行網紅，但我也可以理解那些被相對剝奪感的人，我比較不認同的是太偏激的話，你到有優越感的存在的話，那我就覺得說也是也不用這樣子。」

▲麥當勞送網紅全套卡包被炎上。（圖／翻攝自Threads）

▲網紅收《獵人》全套卡包被炎上。（圖／翻攝自Threads）

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