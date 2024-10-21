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日本人「紀律、禮貌」怎麼養成的？　女導演花一年拍攝⋯意外捧紅鐵面師

記者蕭采薇／綜合報導

紀錄電影《日本人的養成》（The Making of a Japanese），是日本女導演山崎艾瑪（Ema Ryan Yamazaki）的新作，她用一整個學年時間，捕捉了東京塚戶小學一、六年級學生的童年魔力，觀察他們是如何學習、具備成為日本社會一份子應有的特質。該片更一舉捧紅片中新潮卻老派，老愛罵人、課卻教得一級棒的遠藤老師。

▲冷面嚴師遠藤（Endo Sensei）《日本人的養成》在畢業典禮淚如雨下真情流露。（圖／海鵬提供）

▲《日本人的養成》探討日本人紀律、勤奮、禮貌和體貼等特質是如何養成的。（圖／海鵬提供）

《日本人的養成》成功拍出學校師生集歡笑與淚水的成長時刻，不僅師生情感敘述深刻，遠藤老師（Endo Sensei）更成為大亮點，一場他在學生畢業典禮上，終於放下冷面嚴師身段、淚如雨下的真情流露場面，除讓觀眾感動不已。

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▲冷面嚴師遠藤（Endo Sensei）《日本人的養成》在畢業典禮淚如雨下真情流露。（圖／海鵬提供）

▲遠藤老師在電影《日本人的養成》裡，老愛罵人、課卻教得一級棒。（圖／海鵬提供）

山崎艾瑪在拍攝的電影《日本人的養成》時，驚喜發現「型男老師」遠藤，他是全校最冷面的老師，常會把小一新生嚇哭。有趣的是，遠藤老師外表冷酷新潮，卻是一位老派心軟的老師。他罵學生時音量很大，課卻教的很好，讓其他老師及家長們都大感驚訝。

事實上，在日本當老師很不容易，小學老師大都超負荷工作。除了教育下一代，還得幫忙家長們解決孩子們的各式各樣問題。遠藤老師既是嚴師、又是益友，善於引導、啟發學生，更能幫助學生看清、改正自己的盲區，讓人十分敬佩，也成為全片最亮眼的人物。

▲冷面嚴師遠藤（Endo Sensei）《日本人的養成》在畢業典禮淚如雨下真情流露。（圖／海鵬提供）

▲《日本人的養成》揭示了小學師生們如何互動並塑造彼此。（圖／海鵬提供）

紀錄電影《日本人的養成》揭示了小學師生們如何互動並塑造彼此，也觀察了日本與其他國家不同的教育方式，藉此窺見日本的未來。該片劇情從四月春季櫻花盛開，一年級新生入學典禮揭開新學期序幕，完整記錄這群小一、小六如何歷經秋季、冬季等一整個學年的學習，找出成為日本社會一分子的特質－紀律、勤奮、禮貌和體貼等是如何養成的。

▲冷面嚴師遠藤（Endo Sensei）《日本人的養成》在畢業典禮淚如雨下真情流露。（圖／海鵬提供）

▲冷面嚴師遠藤（右）意外爆紅。（圖／海鵬提供）

特別的是，該片將「學校教育」當作電影的主角，片中有很傳統、很嚴格的遠藤老師，也有其他老師採取與孩子親如朋友的新式作風。相同的是，每位老師之於教育都非常熱情，也展現了每個孩子的不同特質。

▲冷面嚴師遠藤（Endo Sensei）《日本人的養成》在畢業典禮淚如雨下真情流露。（圖／海鵬提供）

▲冷面嚴師遠藤，在畢業典禮淚如雨下真情流露。（圖／海鵬提供）

在日本，同學之間相互幫助遠比其他國家地區更明顯。片中女孩綾芽因為母親生病哭泣時，就有男同學上前表達關心。另一場新學期在選幹部的戲，加藤同學執意不想選擇其他職務，女同學柳川為成全大局，竟願意讓出圖書股長由他擔任，成就了這個小型社會最棒的第一堂課。《日本人的養成》將於10月25日全台上映。

 

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