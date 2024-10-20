李銘順第4座金鐘獎入袋！　「預告好消息」合體弟弟李銘忠出綜藝

記者黃庠棻／台北報導

於台北流行音樂中心舉行的第59屆戲劇類金鐘獎已在19日完美落幕，《八尺門的辯護人》榮獲6項大獎肯定，包括「迷你劇集獎」、「戲劇類節目創新獎」、「迷你劇集(電視電影) 男主角獎」、「迷你劇集(電視電影) 編劇獎」、「戲劇類節目配樂獎」及「戲劇類節目聲音設計獎｣。

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▲《八尺門的辯護人》出席公廣慶功宴。（圖／公視提供）

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劇中飾演公設辯護人的李銘順獲得「迷你劇集男主角獎」殊榮，這是他第四度敲響金鐘。在慶功宴上，他與同樣角逐視帝的弟弟李銘忠開心合體，李銘順笑著表示「得獎就是開心！我們在家已先溝通過，都要為彼此開心！謝謝台灣所有影視人員給我們兩兄弟這樣的機會，我們也希望能為這片土地有更多貢獻！」

▲李銘順合體弟弟李銘忠。（圖／公視提供）

李銘順還預告與李銘忠兄弟倆接下來將推出全新綜藝節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》，他興奮地說「我們的第一次合作就獻給了公視」，希望觀眾一起期待跟支持。

▲李銘順合體弟弟李銘忠。（圖／公視提供）

監製兼製作人董成瑜在領獎時表示「《八尺門的辯護人》探討的題材很特別，台灣有非常多精彩故事，和特殊的歷史，希望各行各業和有特殊經歷的人都能來參與創作，能寫很好的故事。」

▲李銘順奪下第四座金鐘獎。（圖／公視提供）

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編導唐福睿分享「本劇是我結合法律普及和律政類型故事的一次大型探索，死刑是個古老的議題，所以我加入族群和認同的元素，用新的觀點去講述這個故事，謝謝評審的肯定，我將會更勇於挑戰！」