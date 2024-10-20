ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李銘順第4座金鐘獎入袋！　「預告好消息」合體弟弟李銘忠出綜藝

記者黃庠棻／台北報導

於台北流行音樂中心舉行的第59屆戲劇類金鐘獎已在19日完美落幕，《八尺門的辯護人》榮獲6項大獎肯定，包括「迷你劇集獎」、「戲劇類節目創新獎」、「迷你劇集(電視電影) 男主角獎」、「迷你劇集(電視電影) 編劇獎」、「戲劇類節目配樂獎」及「戲劇類節目聲音設計獎｣。

►【第59屆金鐘獎得獎名單】看這裡

▲《八尺門的辯護人》。（圖／公視提供）

▲《八尺門的辯護人》出席公廣慶功宴。（圖／公視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

劇中飾演公設辯護人的李銘順獲得「迷你劇集男主角獎」殊榮，這是他第四度敲響金鐘。在慶功宴上，他與同樣角逐視帝的弟弟李銘忠開心合體，李銘順笑著表示「得獎就是開心！我們在家已先溝通過，都要為彼此開心！謝謝台灣所有影視人員給我們兩兄弟這樣的機會，我們也希望能為這片土地有更多貢獻！」

▲《八尺門的辯護人》。（圖／公視提供）

▲李銘順合體弟弟李銘忠。（圖／公視提供）

李銘順還預告與李銘忠兄弟倆接下來將推出全新綜藝節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》，他興奮地說「我們的第一次合作就獻給了公視」，希望觀眾一起期待跟支持。

▲《八尺門的辯護人》。（圖／公視提供）

▲李銘順合體弟弟李銘忠。（圖／公視提供）

監製兼製作人董成瑜在領獎時表示「《八尺門的辯護人》探討的題材很特別，台灣有非常多精彩故事，和特殊的歷史，希望各行各業和有特殊經歷的人都能來參與創作，能寫很好的故事。」

▲《八尺門的辯護人》。（圖／公視提供）

▲李銘順奪下第四座金鐘獎。（圖／公視提供）

►更多【第59屆金鐘獎】相關新聞

編導唐福睿分享「本劇是我結合法律普及和律政類型故事的一次大型探索，死刑是個古老的議題，所以我加入族群和認同的元素，用新的觀點去講述這個故事，謝謝評審的肯定，我將會更勇於挑戰！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

推薦閱讀

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

許瑋甯上台狂摸肚…網猜懷孕有喜　本尊認「最大好消息」回應了！

許瑋甯上台狂摸肚…網猜懷孕有喜　本尊認「最大好消息」回應了！

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

《此時此刻》槓龜9項戰犯找到了！　劉俊謙「犯一禁忌」眾人喊：原來是你

《此時此刻》槓龜9項戰犯找到了！　劉俊謙「犯一禁忌」眾人喊：原來是你

金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

許瑋甯上台狂摸肚…網猜懷孕有喜　本尊認「最大好消息」回應了！

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金鐘獎, 金鐘59慶功宴, 金鐘59, 第59屆金鐘獎, 2024金鐘獎, 八尺門的辯護人, 李銘順

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨家／張菲淡出6年近況曝「人生不能退休」！　喊話徒弟胡瓜：千萬別後悔
  2. 冠佑女兒18歲整頭爆改！　新造型「金色羊毛捲」撞臉女神卡卡
  3. 安森車禍1個月「宣佈順利出院」！　吐心聲：不知能否重新回到過去
  4. 李銘順第4座金鐘獎入袋！　「預告好消息」合體弟弟李銘忠出綜藝
  5. 《大學生了沒》朱咩補辦婚禮　「班底抽捧花」莫莉崩潰：不能接受
  6. 新歡評「伍佰歌猥瑣」捲爭議！　黃曉明公開露面：一起加油吧
  7. 安芝儇「緊身潛水服」好身材全現形　下秒脫了！解放粉色比基尼
  8. 楊謹華槓龜7次：我破蛋了　「拿獎隔天行程曝光」整排藍勾勾祝賀
  9. 郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多
  10. 見「台版孔劉」梁赫群本尊 ！ 　韓國人真實反應曝光：會生氣

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366