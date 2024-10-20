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昔留陰影！陳致遠夫婦砸6位數開茶餐廳　林秀琴站廚房崩潰：一直懷疑人生

記者孟育民／台北報導

林秀琴、陳致遠夫妻倆過去開過三間店，最後因為諸多原因陸續倒閉，留下陰影，沒想到近日又回歸餐飲業，在永和開港式飲茶。林秀琴今（20日）接受《ETtoday星光雲》訪問，透露目前經營三個月，投入資金約6位數，雖然尚未回本但仍在努力，「想說還是要有斜槓，已經10年沒有回歸餐飲業了，畢竟有前車之鏡，以前開餐廳門外漢，只是喜歡，現在我們都自稱『打工人』，我們都會親力親為去服務！」

▲▼陳致遠、林秀琴開茶餐廳。（圖／翻攝自陳致遠IG）

▲陳致遠、林秀琴開茶餐廳，親力親為服務客人。（圖／翻攝自陳致遠IG）

夫妻倆因緣際會下認識該公司的負責人，進而出資接下港式飲茶經營權，目前在永和經營生意穩定，相對過去一手包辦所有事物，林秀琴坦言惹如今輕鬆許多，也是讓她們決定加入的原因之一，「因為他們體系、體制非常好，感覺有總公司當後盾，本身我們也很喜歡吃港點，所有的事情不用去想，不用擔心人力，不像傳統自己開店，現在我們每天都要穿制服，跟大家一起共進退！」

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▲▼陳致遠、林秀琴開茶餐廳。（圖／翻攝自陳致遠IG）

▲陳致遠、林秀琴一起努力過生活。（圖／翻攝自陳致遠IG）

林秀琴和陳致遠在演藝工作之餘，假日都會在店裡幫忙，更親自端盤子、站收銀台，被問到有無困難的地方，她苦笑說：「我們在實習的時候，什麼Energy的16蹲，我們一天都100蹲，因為要蹲下來拿東西去蒸，我真的崩潰，想說『怎麼又回來這個地方，為什麼要這樣』，我就一直懷疑人生，剛開始不敢下去做，因為腸粉都要現弄，害怕做不漂亮。」夫妻倆一起工作也時常爆發爭執，如今餐廳步上正軌，打算等在永和餐廳穩定，林秀琴也有計劃回花蓮老家開店！

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陳致遠, 茶餐廳, 林秀琴

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