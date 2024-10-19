金鐘59紅毯8帥／女星挖空我也挖！　曾敬驊「炸出六塊肌」

記者張筱涵／綜合報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於今（19日）盛大登場，儘管紅毯遭遇大雨，仍無法遮掩眾星熠熠生輝的風采。男星們在造型上大展身手，除了傳統西裝外，各自以剪裁、版型及色彩變化展現個人風格，彰顯出不同的時尚態度。

羅宏正

羅宏正擁有身高186公分的高挑身材，今天選擇經典黑色西裝，搭配白色襯衫與細領帶，長版西裝外套為整體穿搭增添了些許獨特的時尚元素，看起來更加修長且具有氣場。

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▲羅宏正。（圖／記者林敬旻攝）



楊銘威

楊銘威的黑色套裝胸前多了一塊層疊的布料，這個不對稱的設計成為整體穿搭的亮點，為經典的黑色西裝增添了一抹創意與個性，內搭的白襯衫巧妙地露出衣擺，為整體造型增添了層次感，打破了黑色套裝的單調。

▲楊銘威。（圖／記者林敬旻攝）

彭千祐

180公分的彭千祐以一身全黑的寬鬆西裝造型亮相，西裝外套的深V設計增加了一絲隨性與性感，打破了傳統西裝的刻板印象，整體造型充滿了現代感與前衛時尚的氛圍。無框眼鏡的選擇不僅突顯五官，增添書卷氣息，與深V剪裁的外套形成了一種微妙的平衡，既有隨性不羈的風格，也帶有一絲優雅內斂的氣質。

▲彭千祐。（圖／記者林敬旻攝）



曾敬驊

曾敬驊穿上大膽破格的挖空設計的黑色層次西裝和藍襯衫，露出結實的六塊腹肌，使整體造型更具突破性與前衛感，寬鬆黑色長褲與整體造型相呼應，營造出流暢的線條感，一下車時雖然有些嬌羞，但面對鏡頭隨即擺出多種姿勢且露出燦爛笑容，使他成為當晚紅毯上無可忽視的焦點之一。

▲曾敬驊。（圖／記者李毓康攝）



鄭元暢

鄭元暢選擇超大版型的黑色西裝外套，搭配同樣寬鬆的黑色長褲，整體造型流露出強烈的時尚感與氣場。這套服裝設計前衛，突破了傳統西裝的框架，更搭配黑色墨鏡，增添了幾分神秘與酷炫感，使他在紅毯上顯得更加與眾不同。

▲鄭元暢。（圖／記者李毓康攝）



柯震東

柯震東在一片黑的男星中，選擇輕鬆且充滿個性的穿搭風格，打破了紅毯上傳統的正式西裝模式。他身穿一件寬鬆的淺灰色西裝外套，內搭條紋領口的白色毛衣，展現出輕鬆休閒的氛圍，下身搭配寬鬆的白色長褲，使得整體造型充滿了前衛感與休閒的時尚氣息。

▲柯震東。（圖／記者李毓康攝）

李國毅

李國毅選擇一身經典的黑色雙排扣西裝踏上紅毯，整體造型簡約卻充滿高雅氣息，西裝剪裁合身展現修長身材，內搭俐落白襯衫和經典黑領帶，保持了正式場合應有的莊重感。胸前的別緻胸針，為整體造型帶來了一點細節上的亮點，整體風格沉穩而優雅。

▲李國毅。（圖／記者李毓康攝）