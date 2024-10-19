何如芸23歲「激似蔡依林」嫩照流出！　憶拍戲辛酸：4月未回家

記者顧齊祐／綜合報導

女星何如芸出道至今超過30年，憑藉著《家有仙妻》、《空中小姐》等電視劇紅遍全台，氣質外型加上實力派演技，備受觀眾喜愛。近日她也社群上回顧了曾經拍戲的點滴，並曬出了23歲時的嫩照，吸引了網友們朝聖。

▲何如芸出道至今已超過30年。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）



何如芸昨（18）日在Facebook發文寫下「1992年！難忘的23歲」，並分享了當年拍攝《梅花二弄-鬼丈夫》的故事，她寫道「在江蘇揚州拍攝4個月，當年因為沒有直航班機，所有兩岸的來往必須在第三地香港轉機，飛一趟往往耗時一天」。

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何如芸表示當時還是新演員的她，劇組只會給一次來回機票，所以考量到酬勞不多而且來回不易，她有整整四個月都住在揚州沒回家。她也笑說「記得我出國的行李箱好幾個，爸媽妹妹在機場送行哭得像我要去美國留學一樣」。

▲何如芸曬23歲嫩照，撞臉蔡依林。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）



何如芸隨文也附上了她23歲在劇中的嫩照，照片中的她有著些許嬰兒肥，模樣相當青澀，但整體的五官與現在並沒有太大差異。而此貼文也吸引了大批網友朝聖，留言表示「當年是戲劇女王」、「我以為蔡依林」、「當時的你真美，真的回憶湧心頭」、「鬼丈夫這部戲是瓊瑤裡面我最喜歡的一部戲」。