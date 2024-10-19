金鐘獎／姚淳耀全黑皮衣帥氣登場！　首挑主持大樑認「壓力非常大」

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎19日於台北流行音樂中心登場，紅毯主持人由侯彥西、楊小黎擔任。而典禮主持人姚淳耀稍早以一身黑色皮衣裝走上紅毯，搭配白色襯衫和領帶，盡顯優雅紳士風範。

▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，典禮主持人姚淳耀。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於首次獨挑大樑主持金鐘獎典禮，姚淳耀坦言壓力非常大，也有向主持前輩曾寶儀、謝盈萱、Lulu等人討教，「都給我非常多的溫暖跟鼓勵，非常感謝。」此外，楊小黎還爆料姚淳耀為了準備這次的主持任務，還特地去觀摩了廣播金鐘獎典禮，可見姚淳耀相當看重首次的金鐘主持任務。

►更多【第59屆金鐘獎】相關新聞

此前，姚淳耀自爆壓力大到五、六點就會自動醒來，一睜眼就反覆練習，甚至出現拉肚子、頭痛的症狀，瘦了約3、4公斤，身高178公分的他說道「現在大約52、53公斤」，此話一出立刻讓眾人驚呼，他才意識到自己緊張到語無倫次，重申是「62、63公斤」。

此外，姚淳耀為了主持金鐘典禮付出許多努力，除了加強流利口條之外，他還到山區慢跑就為了訓練肺活量，只不過跑著跑著竟然出意外，一轉身發現手臂被蜜蜂叮到，傷口腫了約三四天時間，幸好紅腫目前已經好了許多。