范冰冰搭上金馬導演！　主動求合作「被糟蹋成垃圾」：我奉陪到底

記者蕭采薇／台北報導

藝人范冰冰經歷逃稅風波後重回演藝圈，近年逐漸轉往國際影壇發展。她悄悄前往馬來西亞拍攝新片《地母》，合作的曾獲金馬獎最佳新導演獎，也曾擔任過金馬評審的導演張吉安。該片在張吉安的家鄉吉打拍攝，范冰冰曾對導演說：「拍電影時，即便你將我糟蹋成垃圾，我奉陪到底。」

▲范冰冰新片《地母》與金馬導演張吉安合作。（圖／翻攝自張吉安臉書）

張吉安與金馬淵源頗深，更是近幾年馬來西亞享譽國際的導演之一。張吉安19日在臉書分享與范冰冰合作的經過，坦言雖然計畫從去年底就開始執行，但即便這次找來大明星，也維持他一慣的低調作風，「就連我家人都不知道。」

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張吉安回憶，去年12月，范冰冰在新加坡國際電影節結束後，請經紀人聯絡上製片人，特地又去馬來西亞和張吉安見面。張吉安說：「那時見面的初衷是認識一名新朋友，也沒帶任何劇本企劃過去，畢竟不曾跟有明星光環的演員合作，我自知拍的並非什麼商業主流大電影。」

沒想到范冰冰當下就向張吉安毛遂自薦，主動破冰表示：「大家在影展紅毯上看到我的時候是明星，我的工作必須展現當下最佳狀態。拍電影時，即便你將我糟蹋成垃圾，我奉陪到底。」最終敲定演出改編自吉打的鄉野傳奇《地母》。

▲范冰冰悄悄飛到馬來西亞，拍攝導演張吉安的新片《地母》。（圖／翻攝自張吉安臉書）

原本張吉安想維持低調，但大明星的行蹤畢竟藏不住，消息也逐漸傳開。不過張吉安也說，但在資訊流通量的時代，能保密超過大半年算是不容易了，於是乾脆決定公開。他更誇讚范冰冰：「她非常敬業，配合度極高，感性通透、演繹伸縮很強，是值得再合作的好演員。」