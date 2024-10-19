金鐘59／戲劇類頒獎禮4看點！　6神劇入圍「神仙打架」紅毯先尖叫

記者陳芊秀／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」已於昨日（18）揭曉，緊接著今晚「戲劇類」頒獎典禮將於晚間7點舉行。台劇近年話題大作不斷，每個獎項入圍就像是神仙打架，加上眾多男神、女神現身紅毯，《ETtoday星光雲》整理4大看點。

看點1：《模仿犯》姚淳耀挑大樑主持

▲第59屆金鐘獎戲劇類典禮主持人姚淳耀。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

姚淳耀接下金鐘戲劇類頒獎典禮主持。他曾憑行腳節目《在台灣的故事》獲得金鐘51行腳節目主持人獎，近年在戲劇表現出色，更《模仿犯》入圍金鐘58最佳男主角。而他坦言壓力大，請教曾擔任頒獎禮主持的前輩謝盈萱、曾寶儀等人，Lulu更幫忙順開場稿，表現如何今晚見真章。

看點2：紅毯星光太閃先尖叫再說

金鐘59戲劇類節目有眾多當紅女神、男神入圍。根據網友期待，以《不良執念清除師》入圍最佳男主角、最佳男配角的曾敬驊、彭千祐被敲碗合體走紅毯。《此時此刻》人氣CP郭雪芙、港星劉俊謙入圍視帝、視后，同劇入圍的視后級賈靜雯，還有剛奪下釜山「亞洲視后」的林依晨，上屆迷你劇視后許瑋甯，擺脫「江直樹」形象成功入圍金鐘的鄭元暢，還有首度入圍金鐘獎的影壇男神柯震東，屆時誰將在紅毯亮相，皆為今晚頒獎典禮增添星光。

看點3：神劇同屆入圍=神仙打架

自2023年至2024年間，台灣出現眾多話題大作，部部都被封神劇，包括奇幻中二熱血《不良執念清除師》，直搗男女婚姻心理《不夠善良的我們》、商戰時代劇《商魂》、懸疑律政《八尺門的辯護人》、林心如單純任幕後製作人的家庭劇《有生之年》，修杰楷演而優當製作的《此時此刻》。不僅每部題材各異，入圍項目都相當多，《八尺門》入圍16項最威，且《不良執念》、《八尺門》都是編劇兼導演。幕前幕後劇組辛苦多年，播出時已經先獲得一票觀眾肯定，同屆入圍堪稱神仙打架，競爭激烈到兩岸三地都在關注，得獎瞬間肯定是爆淚時刻。

▲《八尺門的辯護人》。（圖／翻攝自臉書）

▲《不夠善良的我們》。（圖／翻攝自臉書）



▲《不良執念清除師》。（圖／翻攝自臉書）



▲《此時此刻》。（圖／翻攝自臉書）



▲《商魂》。（圖／翻攝自臉書）



▲《有生之年》。（圖／翻攝自臉書）



看點4：金曲歌后壓軸表演

戲劇少不了音樂助攻，金鐘59戲劇類頒獎典禮壓軸表演，將是「戲劇原創歌曲」，並邀請金曲歌后孫盛希，以及大勢情歌王陳勢安合體演出。

▲孫盛希、陳勢安壓軸表演「戲劇原創歌曲」。（圖／翻攝自臉書）