金鐘獎／王彩樺「東西半球全迸出」辣翻！　出道40年首入圍金鐘哭了

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮18日在台北流行音樂中心登場，同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，今年踏上星光大道的陣容星光熠熠，主持人由黃豪平、木木擔任，紅毯上迎接一位位頒獎人和入圍者進場，稍早王彩樺、胡宇威、夏和熙《我們這一攤》團隊踏上了紅毯。

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▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，《我們這一攤》王彩樺（王泳心）。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



王彩樺身著深綠色超長禮服，胸前開深V之餘，東西半球全迸出，可說是火力全開，她緊張地感謝評審與觀眾的肯定，感動表示：「這是我出道40年第一次入圍金鐘獎！所以我非常的感動，謝謝大家給我們這麼多的疼愛。」此外也不忘謝謝夥伴胡宇威、夏和熙一起努力，期許今天可以成功拿下獎項。







▲▼王彩樺。（圖／攝影中心攝）



《我們這一攤》是台灣首檔跨國合作實境綜藝節目，以夜市擺攤生活為主題。主持人夏和熙表示：「非常開心能夠入圍，謝謝製作單位的信任，謝謝我的主持夥伴，及每一個參與的人，金鐘獎我來了。」王彩樺則感性地說：「我現在已經淚流滿面了。活到了56歲，在演藝圈30幾年，每次的表演我都是盡心盡力，這次入圍對我來說意義重大。」胡宇威得知消息後腦袋一片空白，不敢相信這個消息，激動到破音，回想到當初一起奮鬥的過程，有被評審看到很開心，謝謝所有支持節目的所有人，也謝謝所有幕後辛苦的工作人員。

