金鐘獎／紅毯突被問哪個政治人物「反差最大」？視網膜謹慎給答案了

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮18日在台北流行音樂中心登場，同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，今年踏上星光大道的陣容星光熠熠，主持人由黃豪平、木木擔任，紅毯上迎接一位位頒獎人和入圍者進場，稍早視網膜、大霈《哈囉！你給問嗎？》進場。

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▲第59屆金鐘獎，節目類星光大道，《哈囉！你給問嗎？》視網膜（陳子見）、李霈瑜。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



大霈今晚二度走上紅毯，換川金光閃閃的細肩帶禮服，被主持人問起私下反差最大的政治人物，視網膜認為是國民黨立委徐巧芯，直言「她平常在立院看起來比較呲牙裂嘴」，私下完全不是這樣的人，黃豪平驚訝「我以為會是高嘉瑜」，大霈則表示「高嘉瑜本人人滿好！」節目就是給大家多角度的平台表現真自我。







▲大霈、視網膜。（圖／攝影中心攝）



《哈囉！你給問嗎？》邀請到跨界Youtuber及主持界的視網膜(陳子見)及李霈瑜主持，該節目是徵求國小至高中的青少年來參加，主要是共同討論政治人物。首次入圍金鐘獎的視網膜在臉書興奮道，「入圍了！！！！！！！三年前主持電視金鐘時，從未想過三年後會入圍主持人獎，謝謝評審的肯定和所有合作夥伴，接下來就交給天意了！」

李霈瑜也說道，「身為主持人可以遇到帶著自己跨出舒適圈的節目主創團隊實在是很幸福的事，政治小白me能夠與聰慧幽默的視網膜搭檔是最美好的安排！謝謝評審的肯定，如視網膜所說，接下來就交給命運囉！我要跟視網膜手牽手走紅毯！！！那這樣是不是要走兩次！！！！！！」