金鐘獎／Lulu兩天都入圍！陳漢典被問「只能選一個」尬回了

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮18日在台北流行音樂中心登場，同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，今年踏上星光大道的陣容星光熠熠，主持人由黃豪平、木木擔任，紅毯上迎接一位位頒獎人和入圍者進場，稍早Lulu、陳漢典《綜藝大熱門》兩位主持人登場。

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▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



吳宗憲之前提過如果得獎的話要把價值105萬的酒在慶功宴上打開，兩人表示一定會喝光，今年Lulu同時入圍主持人獎以及戲劇類的最佳新人，陳漢典被問希望她能得兩個，他尷尬表示「都得，小孩子才做選擇」，陷入天人交戰，兩人最後還於紅毯上擁抱。



第59屆金鐘獎吳宗憲以《小明星大跟班》與《綜藝大熱門》兩節目入圍綜藝節目主持人獎，認為做節目就是盡心盡力，「我就像農夫，廣植福田，天天行禮如儀，日出而作日落而息，可以入圍就很感謝，可以得獎的話就謝天。」

至於去年才拋出不再出席金鐘，卻食言屆時入場，他說主要兩個原因，「一是金鐘被分成戲劇、綜藝兩天舉行，綜藝圈這兩年又因#Me Too風暴少了許多人，我變得責無旁貸，另一原因，女兒今年是主持人，我當然必須捧場」。

