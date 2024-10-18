ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金鐘獎／Lulu兩天都入圍！陳漢典被問「只能選一個」尬回了

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮18日在台北流行音樂中心登場，同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，今年踏上星光大道的陣容星光熠熠，主持人由黃豪平、木木擔任，紅毯上迎接一位位頒獎人和入圍者進場，稍早Lulu、陳漢典《綜藝大熱門》兩位主持人登場。

►更多【第59屆金鐘獎】相關新聞

▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）
▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

吳宗憲之前提過如果得獎的話要把價值105萬的酒在慶功宴上打開，兩人表示一定會喝光，今年Lulu同時入圍主持人獎以及戲劇類的最佳新人，陳漢典被問希望她能得兩個，他尷尬表示「都得，小孩子才做選擇」，陷入天人交戰，兩人最後還於紅毯上擁抱。

第59屆金鐘獎吳宗憲以《小明星大跟班》與《綜藝大熱門》兩節目入圍綜藝節目主持人獎，認為做節目就是盡心盡力，「我就像農夫，廣植福田，天天行禮如儀，日出而作日落而息，可以入圍就很感謝，可以得獎的話就謝天。」

至於去年才拋出不再出席金鐘，卻食言屆時入場，他說主要兩個原因，「一是金鐘被分成戲劇、綜藝兩天舉行，綜藝圈這兩年又因#Me Too風暴少了許多人，我變得責無旁貸，另一原因，女兒今年是主持人，我當然必須捧場」。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

馬來猴香蕉吃播全紀錄　大眼萌樣讓網友融化

推薦閱讀

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

金鐘獎／《全明星2》路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半　超香畫面被拍

金鐘獎／《全明星2》路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半　超香畫面被拍

金鐘獎／坤達得獎一喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

金鐘獎／坤達得獎一喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

洪榮宏21歲正妹女兒結婚　「前妻現任老公」霸氣致詞超閃

洪榮宏21歲正妹女兒結婚　「前妻現任老公」霸氣致詞超閃

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

樂天女孩自爆初夜在國三！　Dora羞吐私密床事：想約跑

樂天女孩自爆初夜在國三！　Dora羞吐私密床事：想約跑

金鐘獎／被老公坤達隔空召喚！　柯佳嬿火速回「嚇我一跳！」閃瞎

金鐘獎／被老公坤達隔空召喚！　柯佳嬿火速回「嚇我一跳！」閃瞎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

金鐘獎／《全明星2》路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半　超香畫面被拍

金鐘獎／坤達得獎一喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

洪榮宏21歲正妹女兒結婚　「前妻現任老公」霸氣致詞超閃

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金鐘獎, 金鐘59紅毯, 金鐘59, 第59屆金鐘獎, 2024金鐘獎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金鐘獎／節目得獎「編劇突送急診」！導演揭送醫原因　本人發聲曝真相
  2. 不斷更新／金鐘59節目即時得獎名單！　《群山之島與不去會死得他們2》獲聲音設計獎
  3. 變裝皇后飛帆與立委黃捷逗趣比美！　同運先驅現身力挺酷兒影展
  4. 金鐘獎／《紀錄觀點那些鳥事》奪導演獎！曾被批「缺少電影感」雪恥了
  5. 「超渡瑞拉」毀童年！　玻璃鞋變兇器《地獄灰姑娘》大開殺戒
  6. 楊繡惠遭徐乃麟罵「賤」！《衝衝衝》明播出揭真相　籃籃爆原味內褲賣1500
  7. 金鐘獎／納豆復出首頒獎反應遲緩　突丟「超神1笑哏」網淚：好感動
  8. 金鐘獎／金曲歌王「提早過萬聖節」穿上台！PTT：風格變好多 全場起立嗨爆
  9. 《還珠格格》容嬤嬤88歲近況曝！　搭公車「暖心1舉動」網讚爆
  10. 金鐘獎／《群山之島》1小時奪2獎！　余大榕打敗陳明珠奪獎

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366