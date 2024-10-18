金鐘獎／坤達得獎一喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

記者田暐瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場，坤達以《綜藝玩很大》奪下最具人氣綜藝節目獎，這是該節目第2次奪人氣獎，也在10周年再次奪得殊榮，讓吳宗憲嗨喊：「接下來沒拿獎都沒關係！」而因為時間有限，坤達被吳宗憲推出來講話，坤達一緊張突然結巴，害羞公開向老婆柯佳嬿示愛：「老婆～我拿完這個獎，然後等下就回家了。」

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▲▼第59屆金鐘獎，最具人氣綜藝節目獎，《綜藝玩很大》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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坤達這次除了是入圍者，也將和Energy與日本人氣舞團Avantgardey合作演出，一起挑戰「16蹲」，談及與Avantgardey的合作，坤達之前表示，拍攝廣告當天以法蘭絨襯衫加牛仔外套，中午時分於西門町拍攝，是相當特別的經驗，「我們是分開來練舞，拍攝當天才見到面、合在一起跳，她們蠻嬌小的，我有點嚇到，但跳舞真的非常整齊，她們好專業」，他笑說：「顯得我也好厲害喔！」

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▲第59屆金鐘獎，最具人氣綜藝節目獎，《綜藝玩很大》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

