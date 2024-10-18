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金鐘59／節目類4大看點！吳姍儒生娃1月首復出…Energy尬舞日天團

記者陳芊秀／綜合報導

「第59屆金鐘獎」節目類頒獎典禮將於18日晚間舉行，主持人吳姍儒剛生第二胎就復出主持，此外Energy將與日本舞蹈天團Avantgardey合體表演，從星光大道到頒獎嘉賓看點多多，《ETtoday星光雲》整理4大看點。

看點1：吳姍儒產後1月主持金鐘

▲▼金鐘4看點。（圖／翻攝自臉書）

▲吳姍儒第二胎生完1個月首度復出，主持金鐘節目類頒獎典禮。（圖／翻攝自臉書）

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Sandy吳姍儒9月8日報喜生下第二胎寶寶「蒔五」，產後1個月首度復出就主持金鐘獎。同時她也憑《小明星大跟班》與老爸吳宗憲入圍「綜藝節目主持人」，競爭對手包括《小姐不熙娣》小S與派翠克，《女王大人》的曾國城與巴鈺，《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵，還有《超級夜總會》澎恰恰、許效舜、苗可麗，更是相隔10年再度入圍，從頒獎到入圍都是收視焦點。

看點2：Energy合體Avantgardey

▲▼金鐘4看點。（圖／翻攝自臉書）

▲▼金鐘4看點。（圖／翻攝自臉書）

▲Energy合體Avantgardey。（圖／翻攝自臉書）

Energy復出再度喚起粉絲追星熱，新歌〈星期五晚上〉掀起全台模仿16蹲浪潮，這次為金鐘獎與來自日本大阪的舞蹈天團Avantgardey合作，兩團舞蹈特色俐落動感，屆時的演出格外叫人期待。此外，最近與網紅呱吉隔空交戰的Marz23將與許富凱合體表演，開場則是Ozone、Monster競技啦啦隊聯手演出。

看點3：頒獎嘉賓驚喜組合

▲▼金鐘4看點。（圖／翻攝自臉書）

▲林郁婷將擔任金鐘獎頒獎嘉賓。（圖／翻攝自IG）

金鐘獎邀請到奧運金牌拳擊手林郁婷，揭曉最具人氣綜藝節目獎。曾國城與夏于喬合作《型男大主廚》、電影《小雁與吳愛麗》也將擔任頒獎嘉賓。阿Ken與納豆的合體也將是一大看點。

看點4：入圍競爭激烈

除了綜藝節目主持人獎競爭激烈。「益智及實境節目主持人獎」將由Lulu、庹宗康、王彩樺、姚元浩、哈林與卜學亮、雷艾美等人角逐，實境節目是台灣近年最熱綜藝，誰能抱走金鐘59獎座更是令觀眾死守頒獎禮。

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