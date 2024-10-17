ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／阿本「不想再演」出櫃⋯38歲才敢玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」

記者蕭采薇／專訪

「原來，不用煩惱性別的戀愛是這種感覺，此生沒有感受過欸！」42歲的藝人阿本（翁瑞迪）出身自《模范棒棒堂》，曾經是男偶像的他，去年底正式出櫃，並大方公開與男友的放閃照，獲得不少祝福。他曾轉戰幕後一段時間，阿本在接受《ETtoday星光雲》專訪時，透露一部分原因，就是「不想再演」。

▲▼阿本獨家專訪（聊出櫃＆成為酷兒的心路歷程）-阿本，翁瑞迪。（圖／記者周宸亘攝）

▲阿本曾經是男偶像，去年底出櫃後，如今他活得更自在。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿本去年底出櫃後，獲得許多粉絲和網友祝福，他也坦言，社會風氣的不同，確實給了不少的勇氣，「以前只要任何有這類相關同志的新聞，下面一定一整排都是跟肛門有關的留言，現在還是有，但真的少很多了。」

把時間倒轉回10年前，阿本回憶：「那時候如果被發現是同性戀，媒體好像會寫得你是通緝犯一樣。」說到這，一件陳年往事飄上心頭，阿本說，自己一直到38歲才敢去Gay Bar玩，有次遇到一位認識的男記者，對方看到他，很驚訝的說：「阿本你怎麼會在這裡！會被人看到！」

▲▼阿本獨家專訪（聊出櫃＆成為酷兒的心路歷程）-阿本，翁瑞迪。（圖／記者周宸亘攝）

▲長相秀氣的阿本，過去曾在《模范棒棒堂》組成公主幫。（圖／記者周宸亘攝）

「那時候我突然有個很奇妙的想法，所以我出現在這邊是不好的事嗎？我一個30幾歲的成年人，出現在喝酒的地方，也沒有做什麼事，為什麼會是一件壞事？」阿本坦言，在暫時離開演藝圈之前的兩三年，他幾乎是不想再裝，那時候如果有人投直球問「你是同性戀嗎？」一向伶牙俐齒的他，甚至會說不出話來，「因為我還沒準備好要出櫃，但我又沒辦法說『我不是』。」

重回演藝圈前，阿本就告訴自己，如果有天要再回去，「我就想要很自在的講我想講的話，做我自己，不要有過度的包裝。」他曾分享，當年參加《模范棒棒堂》試鏡，就是和當時的男友一起去。而其實那位男友，也是在未來的10多年中，阿本唯一曾在路上牽手的對象。

▲▼阿本獨家專訪（聊出櫃＆成為酷兒的心路歷程）-阿本，翁瑞迪。（圖／記者周宸亘攝）

▲阿本曾經也對自己的性向徬徨。（圖／記者周宸亘攝）

名氣和螢幕形象，讓當時還沒有出櫃的阿本有了包袱，最終也導致和男友分手，「因為他覺得我怎麼變了一個人，以前我們都可以在路上牽手。」而當年他在《模范棒棒堂》曾組成「公主幫」，啊本說：「那時候其實大家都還不知道我的性向，一直到組成超克7，我才真的有和成員們分享這件事。」

而後阿本談的戀愛都是低調到不行，直到現任男友才放開心胸，開心享受戀愛。阿本笑說：「其實我一直到最近才可以自在講出『我男友』，大概直到三個月前，我都還會嘴軟，因為我從來沒講這3個字，私下也一樣。」

▲▼阿本獨家專訪（聊出櫃＆成為酷兒的心路歷程）-阿本，翁瑞迪。（圖／記者周宸亘攝）

▲阿本曾經有10多年，談戀愛非常低調，也不會在路上牽另一半的手。（圖／記者周宸亘攝）

如今的阿本活得更自在，家人也早在多年前就從反對到接受他的同志身份。阿本笑說，他去日本拍了一部BL劇，人生第一次感受到「不用煩惱性別的戀愛」多麽美好，他說：「戲是假的，但我的感情是真的。」

於是阿本也大方成為本屆酷兒影展「愛深耕‧彩虹生根–性別電影社區放映計畫」代言人，希望透過自身經驗，讓和他有相同經歷的人不再迷茫。阿本說：「不管台下人多人少，如果有一個人因此獲得幫助，那就會是一件好事。」酷兒影展將於10月17至27日，在獅子林新光影城舉行，購票請上ibon售票系統。

▲▼阿本獨家專訪（聊出櫃＆成為酷兒的心路歷程）-阿本，翁瑞迪。（圖／記者周宸亘攝）

▲阿本希望透過自身經驗，讓和他有相同經歷的人不再迷茫。（圖／記者周宸亘攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

推薦閱讀

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈

鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

八點檔女神閃婚認「懷孕4個月」　罩杯D→F只胖1KG轉身完全看不出

八點檔女神閃婚認「懷孕4個月」　罩杯D→F只胖1KG轉身完全看不出

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

阿本, 翁瑞迪, 模范棒棒堂

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾莞婷節目熄燈首發聲！　「主持4個月收攤」吐真實心境
  2. 吳謹言「挺孕肚踩高跟鞋」現身影片惹議！　危險vs個人自由兩派戰翻
  3. 快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念
  4. 嘻小瓜遭男粉情勒逼追IG！　見「炫耀舉動」氣炸退追：蠻不舒服
  5. 日天團「RADWIMPS」隊長桑原彰宣布退團！公司證實：理念逐漸不同
  6. 獨／阿本「不想再演」出櫃⋯38歲才敢玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」
  7. 小A辣餐廳被認出「遭酸人妖」！　17字高EQ霸氣回擊
  8. 女星慢跑遇2男隨地尿尿　氣炸公審竟又被性騷「享受想被妳看下面」
  9. 阿諾出國「找嘸護照登機證」！　 自信喊：可以把自己照顧好
  10. 米可白「10年前母女合照」見驚人落差　超高顱頂髮型！差點認不出

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366