獨／阿本「不想再演」出櫃⋯38歲才敢玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」

記者蕭采薇／專訪

「原來，不用煩惱性別的戀愛是這種感覺，此生沒有感受過欸！」42歲的藝人阿本（翁瑞迪）出身自《模范棒棒堂》，曾經是男偶像的他，去年底正式出櫃，並大方公開與男友的放閃照，獲得不少祝福。他曾轉戰幕後一段時間，阿本在接受《ETtoday星光雲》專訪時，透露一部分原因，就是「不想再演」。

▲阿本曾經是男偶像，去年底出櫃後，如今他活得更自在。（圖／記者周宸亘攝）

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阿本去年底出櫃後，獲得許多粉絲和網友祝福，他也坦言，社會風氣的不同，確實給了不少的勇氣，「以前只要任何有這類相關同志的新聞，下面一定一整排都是跟肛門有關的留言，現在還是有，但真的少很多了。」

把時間倒轉回10年前，阿本回憶：「那時候如果被發現是同性戀，媒體好像會寫得你是通緝犯一樣。」說到這，一件陳年往事飄上心頭，阿本說，自己一直到38歲才敢去Gay Bar玩，有次遇到一位認識的男記者，對方看到他，很驚訝的說：「阿本你怎麼會在這裡！會被人看到！」

▲長相秀氣的阿本，過去曾在《模范棒棒堂》組成公主幫。（圖／記者周宸亘攝）

「那時候我突然有個很奇妙的想法，所以我出現在這邊是不好的事嗎？我一個30幾歲的成年人，出現在喝酒的地方，也沒有做什麼事，為什麼會是一件壞事？」阿本坦言，在暫時離開演藝圈之前的兩三年，他幾乎是不想再裝，那時候如果有人投直球問「你是同性戀嗎？」一向伶牙俐齒的他，甚至會說不出話來，「因為我還沒準備好要出櫃，但我又沒辦法說『我不是』。」

重回演藝圈前，阿本就告訴自己，如果有天要再回去，「我就想要很自在的講我想講的話，做我自己，不要有過度的包裝。」他曾分享，當年參加《模范棒棒堂》試鏡，就是和當時的男友一起去。而其實那位男友，也是在未來的10多年中，阿本唯一曾在路上牽手的對象。

▲阿本曾經也對自己的性向徬徨。（圖／記者周宸亘攝）

名氣和螢幕形象，讓當時還沒有出櫃的阿本有了包袱，最終也導致和男友分手，「因為他覺得我怎麼變了一個人，以前我們都可以在路上牽手。」而當年他在《模范棒棒堂》曾組成「公主幫」，啊本說：「那時候其實大家都還不知道我的性向，一直到組成超克7，我才真的有和成員們分享這件事。」

而後阿本談的戀愛都是低調到不行，直到現任男友才放開心胸，開心享受戀愛。阿本笑說：「其實我一直到最近才可以自在講出『我男友』，大概直到三個月前，我都還會嘴軟，因為我從來沒講這3個字，私下也一樣。」

▲阿本曾經有10多年，談戀愛非常低調，也不會在路上牽另一半的手。（圖／記者周宸亘攝）

如今的阿本活得更自在，家人也早在多年前就從反對到接受他的同志身份。阿本笑說，他去日本拍了一部BL劇，人生第一次感受到「不用煩惱性別的戀愛」多麽美好，他說：「戲是假的，但我的感情是真的。」

於是阿本也大方成為本屆酷兒影展「愛深耕‧彩虹生根–性別電影社區放映計畫」代言人，希望透過自身經驗，讓和他有相同經歷的人不再迷茫。阿本說：「不管台下人多人少，如果有一個人因此獲得幫助，那就會是一件好事。」酷兒影展將於10月17至27日，在獅子林新光影城舉行，購票請上ibon售票系統。

▲阿本希望透過自身經驗，讓和他有相同經歷的人不再迷茫。（圖／記者周宸亘攝）

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