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樂天女孩自爆初夜在國三！　Dora羞吐私密床事：想約跑

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Dora平時會在社群記錄應援日常，同時也不吝嗇與粉絲分享生活，最近她與隊友琳妲合體拍影片，當被對方問到初夜是幾歲時，她不僅大方透露是國三，並自爆自己最愛的床上姿勢，同時也坦言想「約跑」看看。

▲▼Dora（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

▲Dora自爆初夜在國三。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

影片中，Dora大方分享她對夜生活和異性交往的想法，她表示沒有約砲的經歷，同時也坦言自己會想嘗試看看。然而，由於她平時完全不喝酒，因此也沒有夜生活，之前因為渴望認識異性，還曾經請琳妲幫忙介紹，並表示自己希望能認識「乖乖顧家」的男生。

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▲▼Dora（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

▲Dora分享喜歡的姿勢。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

Dora提到，琳妲曾對她說，在台北要找到既愛喝酒又能顧家的男生並不容易。面對這些現實考量，Dora並未氣餒，而是坦率談起自己對感情和性事的看法。她透露，自己早在國三就有性經驗，並且談及自己在親密關係中的偏好與忌諱，例如偏愛側邊姿勢，但不喜歡被打巴掌，掐脖子與打屁股則在可接受的範圍內，只是節奏要掌握得恰到好處。

▲▼Dora

▲Dora是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

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樂天女孩, 啦啦隊, Dora, 琳妲

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