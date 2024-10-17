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女神籃籃想做網拍副業！　撿貨速度超快

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，獲得國際認證的殊榮，入圍2024亞洲影藝創意大獎，最佳資訊娛樂節目，主持群開心能讓國際看見台灣職人的特有文化，讓全世界看到士農工商各行各業的職人，努力認真在生活。阿翔、籃籃、楊繡惠、無尊日前到新竹城隍廟開場，要體驗網拍美食職人的一天。

▲新竹網拍達人。（圖／民視提供）

▲籃籃超會分貨。（圖／民視提供）

這時候大家cue每天都在直播的楊繡惠這位老江湖示範如何叫賣，一講到自己專業，楊繡惠忘記自己嘴巴有食物，熱情的示範起直播拍賣，嘴巴快到字幕都跟不上，讓大家目瞪口呆，被大家稱讚不愧是唱過饒舌的楊繡惠。

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▲新竹網拍達人。（圖／民視提供）

▲吳尊(左)與籃籃。（圖／民視提供）

主持人好奇怎麼職人Reece會來新竹做網拍賣美食？因為身為新竹人的職人，聽到大家都說新竹是美食沙漠，為了要跟大家證明新竹超多美食，所以做了這個網拍美食的工作，一開始從小套房堆放食物，再到現在超大倉儲的規模，也是網路世代的新興產業。

▲新竹網拍達人。（圖／民視提供）

▲大家一起做花生醬。（圖／民視提供）

主持群與來賓看到眼前一堆食物忍不了了，以為要試吃美食，馬上被阻止，職人說不是要先試吃是要先來揀貨，還要讓眾藝人揀貨大PK，大家看到第一張訂單竟然是來自「林依晨」的貨單，讓大家驚呼連連連。

但仔細一看才發現是盜版的林依晨籃籃，她自己下訂的，讓大家哭笑不得。第二張是來自台南小餅乾的訂單，原來這是阿翔的綽號，被籃籃吐槽是台南老餅乾吧，大家連揀貨都可以這樣鬥嘴，現場歡笑聲不斷。 籃籃不愧是想做網拍的新星，找貨速度超級快，但廢棒無尊一樣都沒找到，全部都是籃籃找的，接下來是阿翔和楊繡惠沒找到貨還要硬凹，剝皮辣椒雞湯竟然要客人自己去買雞，逗趣過程也讓大家知道直播主出貨辛苦的一面。

接下到了福源花生醬店面進貨，這間花生醬有名到阿翔竟然十幾年前就來過了，老闆強哥還說照片都還留著，馬上被籃籃虧搬家的時候這種東西就要丟掉了，阿翔馬上接話說應該只有丟浩子的照片啦，我看到我的還在，老闆也難得的公開自己傳了四代的花生醬製作流程，大家看到製作過程也覺得大開眼界！除了到店進貨要搶快趴趴走，職人說前一陣子疫情期間，每天都被客人貨單追著跑，但很驕傲讓新竹遠離美食沙漠的稱號。

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