琵琶女神遇違停刮車門「遭疑闖紅燈」！　丘涵滿頭問號：笑出來

記者王靖淳／綜合報導

「琵琶女神」丘涵是女子國樂樂團「無双樂團」前琵琶手，近年跨足YouTube領域的她，平時除了會拍片與分享日常之外，同時也不忘會透過社群與粉絲互動。最近她就IG限動發文透露車門被違停車給刮傷，甚至還遭對方質疑闖紅燈，讓她感到滿頭問號：「我當下笑出來。」

▲丘涵有「琵琶女神」的封號。（圖／翻攝自Instagram／joanne_722）



丘涵透露，當時在綠燈右轉時，遇到一輛違規停在紅線上的車輛，車主買完食物後突然衝出來，導致她的右側車門整片被刮傷。事發後警方趕到現場處理，對方竟稱「不確定小姐有沒有闖紅燈」，讓丘涵當場苦笑。丘涵指出，對方停在紅線上，自己則是按照交通規則右轉。她反問：「如果我闖紅燈，不就代表你也闖紅燈了嗎？」強調兩人都是同方向行駛，因此質疑對方的說法不合邏輯。

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▲丘涵發文透露車門被刮到。（圖／翻攝自Instagram／joanne_722）

然而，丘涵並未因此感到氣憤，她表示自己心情未受影響，也不想為難對方阿伯，「畢竟誰也不願意發生這種事。」她坦言，雖然車門受損，但人沒事就好，對於這次意外，她選擇以平常心看待，認為只是個小意外，當作擋掉一個小災禍。最後，丘涵也感謝警方的協助處理，並提醒大家行車安全，呼籲駕駛人遵守交通規則，避免類似事故再度發生。