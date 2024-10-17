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王大陸又出包？錄影傻問「主持人是誰」　小S走心尷尬場面曝光

記者孟育民／台北報導

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，近日邀請到楊祐寧、柯佳嬿、王大陸、B2擔任來賓，一起聊聊「原來錄節目比拍戲還累」！而首次登上《小姐不熙娣》的王大陸竟然在開錄前問楊祐寧：「今天主持人是誰啊？」小Ｓ一聽傻眼問說：「不會吧？」立刻走心，柯佳嬿則在一旁睜大雙眼用手遮住因為驚訝而張開的嘴巴，王大陸則緊張解釋，他其實是在詢問，當天上午大家一起出席宣傳活動的主持人是誰。

▲▼楊祐寧、柯佳嬿、王大陸、B2暢談「原來錄節目比拍戲還累」。（圖／東森綜合 提供）

▲楊祐寧、柯佳嬿、王大陸暢談「原來錄節目比拍戲還累」。（圖／東森綜合 提供）

由B2製作的全新實境節目《艾嘉食堂》於近日播出，24小時不停機全方位捕捉藝人真實面，也讓B2看到「柯佳嬿的真面目」，這讓小S感同身受說：「佳嬿上過我們節目兩次吧，我真的覺得你是一個很ㄍㄧㄥ的人，然後超難訪！我每次都會在心裡想說『又是柯佳嬿』每次訪問妳，真的很想喝威士忌加咖啡！」對此，楊祐寧爆料，柯佳嬿私下很愛開黃腔，如此巨大的反差也讓本人害羞表示：「我是比較慢熟的人，可能需要經過幾次接觸，我才會比較自在」。

鮮少在公開場合聊到婚姻生活的柯佳嬿在節目上透露，沒想過老公坤達會再次翻紅：「他其實蠻認真練舞的，我自己在旁邊看覺得很新鮮，因為我跟他認識12、13年，但認識他的時候已經沒有在做男團活動了」，小S緊接著問「那有沒有重新愛上坤達」柯佳嬿大方表示：「我覺得真的會多一點看男團的眼光」；沒想到下一秒，小S出其不意請柯佳嬿首次在節目上大秀16蹲，嚇得她連連拒絕，小S不放棄拉下所有人陪她一起，畫面相當荒謬逗趣。

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▲▼楊祐寧、柯佳嬿、王大陸、B2暢談「原來錄節目比拍戲還累」。（圖／東森綜合 提供）

▲小S拱柯佳嬿跳16蹲。（圖／東森綜合 提供）

不僅如此，《艾嘉食堂》還邀請到韓國女團(G)I-DLE舒華加入團隊，當被問到看到舒華的心情時，柯佳嬿笑說：「當舒華一走進來，因為我們已經工作到有一種默契，後期的時候大家都很累很狼狽，但是舒華一來就是非常清爽，走進廚房感覺風都是香的」，楊祐寧則自爆不認識舒華：「她一進來我問說她是誰，我看她舞跳得很好，就跟她說：『妳舞跳得很好欸，我以前也是熱舞社的，來尬一下』」此話一出立刻嚇壞全場。

▲▼楊祐寧、柯佳嬿、王大陸、B2暢談「原來錄節目比拍戲還累」。（圖／東森綜合 提供）

▲楊祐寧自爆不認識舒華。（圖／東森綜合 提供）

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柯佳嬿, 坤達, 王大陸, 小S, 小姐不熙娣, 艾嘉食堂, 楊祐寧

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