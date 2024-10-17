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簡立喆離婚後才知前夫出軌！「被騙簽放棄遺產同意書」心死：對人失去信任

記者劉宛欣／綜合報導

前主播簡立喆近日登上節目《震震有詞》上談及與前夫的婚姻，坦承這段婚姻給她帶來了很大的傷害。46歲的她在2007年與交往僅兩個月的男友閃婚，於2012年離婚。她指出前夫婚前婚後判若兩人，不僅隱瞞了婚內出軌的事實，還騙她簽放棄繼承遺產同意書，這段經歷讓她對人失去了信任，至今仍未再談戀愛。

▲簡立喆上節目講述與前夫的婚姻。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

▲簡立喆上節目講述與前夫的婚姻。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

簡立喆當時與前夫分手時，以為兩人只是和平離婚，完全不知有第三者介入。她回憶兩人相識短短兩個月便結婚，因為男方追求積極熱烈，讓她迅速陷入。然而，婚後她發現前夫態度大變，與婚前判若兩人。婚前，他細心周到，上完廁所會擦拭馬桶，並說：「因為我在日本受教育，所以養成這種習慣。」但結婚後，他卻開始大男子主義，甚至稱這也是「日本文化的一部分」。

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▲簡立喆上節目講述與前夫的婚姻。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

▲前夫好習慣、壞習慣都拿日本受教育當藉口。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

此外，前夫在中國大陸工作，婚前每次回台都會主動來找她，婚後卻開始避而不見，連班機時間都不願透露。隨著時間推移，兩人的聯繫越來越少，最終不得不以離婚收場。然而，離婚一年後前夫才突然聯絡她，通知即將再婚的消息，還希望得到她的祝福，並提到「已經與女友交往兩年」，才讓簡立喆驚覺，前夫在婚內就已經出軌。

簡立喆透露，當年在上海的家裡，打掃阿姨曾經提醒她，前夫曾突然讓阿姨休假7天，還把家中所有有她照片的地方收起來，但她對此毫無警覺，完全信任對方。直到後來聽聞前夫的新伴侶已懷孕5個月，這才讓她明白真相，感到極度憤怒。她在離婚時被騙簽下放棄遺產同意書，這段經歷讓她至今對人失去信任，也不敢輕易再進入一段關係。

▲簡立喆上節目講述與前夫的婚姻。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

▲簡立喆的前夫讓她徹底對人性失去信任。（圖／翻攝YouTube／高點電視）

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