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妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」曝心聲：為什麼不能找幸福

記者蔡宜芳／綜合報導

實況主妮婭（Niya）曾和百萬YouTuber Joeman（九妹）交往，在去年7月證實分手，並於今年3月公開新戀情。她15日在社群進行問答互動時，看到有網友提出「懷疑自己被無縫接軌」，妮婭坦言自己也被檢討過，直言「有什麼理由不能去尋找幸福呢」。

外送用▲▼妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」回應。（圖／翻攝自Instagram／niya840325）

▲妮婭曾與Joeman交往三年。（圖／翻攝自Instagram／niya840325）

一位網友提問說，他與前女友分手已經四個月，但對方在第二個月就已經開始新的戀情，甚至和新歡一起出國旅遊，讓他懷疑：「會不會她其實在等我提啊？小丑是我。」

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對此，妮婭表示，先前也有人認為她和Joeman分手半年後就開始新的戀情，是否代表她並不真心愛對方。然而，她強調自己對每一段感情都全心投入，身邊的朋友也都清楚，「只是當我沒有遺憾，那放下的速度就會很快，因為，有什麼理由不能去尋找自己的幸福呢？」

▲▼妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」回應。（圖／翻攝自Instagram／niya840325）

▲妮婭於今年3月公開新戀情。（圖／翻攝自Instagram／niya840325）

妮婭認為，如果當時決定分手，那麼對方後續的感情狀態就不需要太在意，「有些人愛的時候濃烈，但當不得不放手的時候，就放下得很快；有些人愛的時候平淡如水，分手後卻好幾年放不下，完全取決於個性。」因此她也鼓勵網友盡早放下，「你也可以去尋找屬於你的幸福了。」

▲▼妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」回應。（圖／翻攝自Instagram／niya840325）

▲妮婭回覆網友。（圖／翻攝自Instagram／niya840325）

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