齊柏林兒子苗栗演講受辱！　百萬網紅Cheap轟承辦人：整個就荒謬

記者劉宛欣／綜合報導

名導齊柏林之子齊廷洹11日受邀到苗栗縣演講，不料活動開始前突然收到承辦人傳訊羞辱「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」，當場氣憤離開。苗栗縣長鍾東錦為此於16日0時在臉書發文，向齊廷洹、已故齊柏林先生及所有縣民表達歉意外，更痛斥承辦人無禮「是我苗栗縣政府的螺絲鬆了」。對此，經常針貶時事的百萬網紅Cheap也發聲，無奈表示「是有啥好靠的」。

▲齊廷洹到苗栗演講卻被承辦人員羞辱。（圖／ETtoday攝影中心）

Cheap16日在臉書發文，簡述了齊廷洹受辱的事件，並提及鍾東錦的發文，先是諷刺鍾東錦說「驚動到苗栗國王，寫了一篇文情並茂到煽情的罪己詔（渾身雞皮疙瘩），但確實展現了一國之君的高度」，接著點出齊柏林是藝術家，而台灣大多數藝術家並不富有，直言「生前散盡家產只為了自己的理念，留下的是無形的資產，是有啥好靠的？」

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▲Cheap發文。（圖／翻攝自Cheap臉書）

最後，Cheap還提到星宇航空董事長張國煒「真正靠爸的是K董那種，拿了爸爸幾百億的遺產，他本人也大方承認阿『沒有錯～我就是靠爸』」，他也指出齊廷洹演講只收車馬費：「演講是能賺多少錢，根本超難賺，人家大老遠『出國』演講卻被酸，有病嗎？整個就很荒謬。」貼文底下也吸引了許多人表示認同。