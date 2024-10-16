齊柏林兒齊廷洹遭辱靠爸　 知名音樂人說話了：關你什麼事

記者蔡琛儀／綜合報導

已故導演齊柏林的兒子齊廷洹，11日受邀前往苗栗縣立圖書館演講，沒想到卻收到承辦人「錯頻」傳訊「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」，讓他備感羞辱，當場氣憤離去，引發軒然大波，而該名承辦人也已請辭。曾是音樂人，目前已轉行為頌缽療癒師的田定豐，對此也認為：「這反映出的正是這位承辦人員心中看別人的『不順眼』。」更批：「別人的人生關你什麼事？」

▲▼田定豐對於齊廷洹事件有感而發。（圖／翻攝田定豐臉書、攝影中心攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

田定豐說，今天看到新聞有感，「現在的社會中，更多的『不順眼』則是用文字在網路上攻擊根本不認識的人，或是在私下朋友之間進行語言嘲諷，藉以顯示自己的直言和高人一等的荒謬。」認爲這種內心陰暗面性格，「反射的正是他對自己內在的不滿意，想藉由對別人的攻擊取得更多人的認同。」

他也批評，「每當我們內在升起對他人的批判前，是不是該先問問自己為什麼要看別人不順眼？憑什麼你覺得自己就是對的，而容不下別人？你是出於嫉妒的那根針在傷你的自尊，還是本身的限制性信念一直在影響著你而不自知！」認為這世界上的許多對立，都是從個人小小的看不順眼，導致集體意識的盲目而成為二元對立的，「在大是大非的框架外，沒有人有資格代表絕對的『公義』去審視和批評別人的人生。」

田定豐臉書全文：

「別人看你的不順眼，有可能是你活得比別人更亮眼之處。」

一早看到一則新聞關於苗栗縣邀請齊柏林導演的兒子齊廷洹演講，被承辦人羞辱「靠爸餘蔭」而氣憤離場。

這反映出的正是這位承辦人員心中看別人的「不順眼」。

現在的社會中，更多的「不順眼」則是用文字在網路上攻擊根本不認識的人，或是在私下朋友之間進行語言嘲諷，藉以顯示自己的直言和高人一等的荒謬。

這種內心的「陰暗面」性格，反射的正是他對自己內在的不滿意，想藉由對別人的攻擊取得更多人的認同。

但，「別人的人生關你什麼事？！」

你會因為自己看不順眼，損人家幾句，就能讓自己過得比對方好嗎！

每當我們內在升起對他人的批判前，是不是該先問問自己為什麼要看別人不順眼？

憑什麼你覺得自己就是對的，而容不下別人？

你是出於嫉妒的那根針在傷你的自尊，還是本身的限制性信念一直在影響著你而不自知！

這世界的對立，就是從個人小小的看不順眼，導致集體意識的盲目而成為二元對立的。在大是大非的框架外，沒有人有資格代表絕對的「公義」去審視和批評別人的人生。

你想怎麼活是你的事，別人怎麼過都與你無關。