記者田暐瑋／綜合報導

韓女團Crayon Pop在2013年發行單曲《Bar Bar Bar》中戴頭盔的形象深植人心，成為當時超夯名曲，2017年分道揚鑣。成員超娥（原名許敏真）2023年被診斷出罹患子宮頸癌，近期將二度動刀，坦言希望仍有機會能懷孕生子。

▲超娥罹患子宮頸癌。（圖／翻攝自超娥IG）



超娥近日在Instagram發布影片，分享罹患子宮頸癌的心路歷程，「從小到大我都自認為健康無虞，甚至曾經說過我的願望是要經歷一次大病。然而，在30多歲時得到一個我從未想過也從未想像過的癌症，這完全出乎我的意料。」她在2023年5月發現長了一顆直徑3公分的腫瘤，是子宮頸癌第一期，當下情緒崩潰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

超娥直言，年輕時因為愛吃垃圾食物，加上壓力大又愛熬夜，睡眠嚴重不足，「癌症雖然奪走了很多，但也給了我對生活方向的深刻頓悟和教訓，我現在的生活比以前更健康、更有活力。」

▲超娥罹患子宮頸癌。（圖／翻攝自超娥IG）



在老公的照顧下，超娥撐過罹癌最初的困難時期，也切除了子宮頸，但為了可以如願懷孕生子，她近期必須再度接受「子宮頸環紮手術」，在接受治療的過程中，超娥努力維持健康的生活方式，包括規律鍛鍊和均衡飲食，努力調養身體，「我希望能遇到一個漂亮的孩子，成為一名母親，並完全康復，為那些有過類似經歷的人帶來安慰和希望！」