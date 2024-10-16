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晨悠為演唱會排練竟唱到哭！　憂情緒失控影響表演

記者蔡琛儀／台北報導

雙人組合晨悠將在11月10日舉辦出道十週年演唱會，目前正緊鑼密鼓地準備演唱會，但在選歌時，兩人都陷入天人交戰，選歌過程歌單換了又換、刪了又刪，不斷和製作人及工作人員討論，好不容易排出這十年音樂路的精華歌單，惟晨直說：「內心糾結超久的！」

▲▼晨悠。（圖／索尼提供）

▲晨悠目前忙著備戰演唱會。（圖／索尼提供）

以悠說：「我們在準備歌單和表演內容時，真的非常興奮又緊張！」因此她們也特別選了一些很久沒有演唱的作品，要給歌迷意想不到的彩蛋，不過在重新打開音樂復習時，發現兩人連歌詞都忘得差不多了，搞笑說：「我們很懷疑這是我們發過的歌嗎？」

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這幾天晨悠已經展開排練，以悠笑說：「為了給大家驚喜，我差點沒把自己逼瘋！」惟晨則是有天晚上開著一盞小燈在練唱時，唱著唱著想起十年來的人生跑馬燈，向來帥氣的她竟然默默哽咽落淚，她驚呼：「被這莫名小情緒嚇了一跳！」

但兩人也開始擔心起到時可能會在台上落淚，而影響到唱歌表現，因此兩人不斷為彼此打氣，提醒彼此不要過度擔心和緊張，保持積極的心態就好來享受這次的舞台，以悠積極說：「只要確保自己有比昨天的自己更進步一些，演出當天一定能帶給觀眾最好的聽覺視覺享受，希望帶給歌迷更多美好的回憶和幸福！」

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